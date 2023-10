Atp Shanghai 2023, Jannik Sinner agli ottavi di finale

(Adnkronos) –

Jannik Sinner, dopo la qualificazione aritmetica alle Atp Finals, batte in rimonta l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 e vola agli ottavi di finale dell'Atp di Shanghai. L'altoatesino si è imposto in 2 ore di gioco vincendo gli ultimi due set dopo aver subito il vantaggio del n.29 del ranking Atp. Ora Sinner affronterà, per un posto ai quarti di finale, il ventenne Usa Ben Shelton, n.20 Atp. Baez "ha giocato bene nel primo set, nel secondo ho cercato di essere aggressivo e quando si parte con il break di vantaggio è più facile. Sono orgoglioso di come ho gestito la situazione, è stata una partita difficile", le parole di Sinner. "Sarà la prima volta contro Shelton, neanche ci siamo allenati insieme. Spero che sarà una bella partita". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

