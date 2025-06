Benzina a prezzo stracciato, fai il pieno con 30€ e torni con il bagagliaio pieno: adesso l’hanno messa a 1,20€ al litro | Tutti stanno andando lì

Sempre più cittadini optano di recarsi in luoghi ben precisi per fare il rifornimento in quanto vantano prezzi bassi del carburante.

Fare il pieno è una di quelle azioni che vengono compiute regolarmente da milioni di italiani. Del resto, senza auto oramai non è possibile stare, soprattutto se si risiede fuori città, perché consente di spostarsi da un luogo all’altro in modo rapido e comodo.

Ecco perché il carburante è diventato un bene essenziale, sebbene non sia più così conveniente, come dimostrato dai prezzi saliti alle stelle, complice la presenza di fattori esterni che hanno causato un incremento notevole del costo della vita.

Infatti, sono considerati ormai lontani i tempi in cui era possibile fare il pieno con pochi spiccioli. Ma pochi sono a conoscenza di un luogo in cui la benzina viene venduta a prezzi stracciati, impensabile al giorno d’oggi.

Carburante a costo zero, o quasi

I consumatori sono sempre più preoccupati del prezzo che ogni volta si ritrovano alla pompa del carburante. Infatti nell’ultimo periodo si è assistito ad un aumento dei prezzi, costringendo molte persone a tagliare costi altrove per riuscire a fare rifornimento.

La situazione in altri paesi è simile, come dimostrato da una classifica messa a disposizione dal IlSole24, secondo la quale i prezzi più alti della benzina appartengono alla Danimarca (1,983 euro/litro), seguita dai Paesi Bassi, con 1,953 euro/litro, mentre sul terzo gradino del podio si assesta la Grecia (1,822 euro/litro). A seguire si posiziona invece l’Italia, con un prezzo medio di 1,816 euro al litro.

Paesi dove il risparmio sul costo della benzina è assicurato

Mentre alcuni paesi europei offrono prezzi del carburante da capogiro, ce ne sono altri dove è possibile fare il pieno a costi molto bassi, almeno rispetto alla media del continente. Al primo posto c’è la Bulgaria, dove un litro viene venduto a 1,320 euro.

Subito dopo c’è la Lettonia, con 1,334 euro/litro, mentre al terzo posto si piazza Malta (1,340 euro al litro). Gli stessi paesi spiccano anche per il prezzo del gasolio, anche se a posizioni invertite: la medaglia d’oro viene assegnata a Malta con 1,210 euro/litro, seguita dalla Lettonia (1,316 euro/litro) e dalla Bulgaria (1,318 euro/litro).