Beffati i lavoratori onesti | Pensione da 750 euro con appena 5 anni di contributi, a Roma scatta la rivolta

Brutte notizie per i pensionati che vivono nella capitale italiana! Probabilmente avranno dei problemi con la pensione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Dopo aver lavorato per tanto tempo si arriva a un punto che bisogna prendersi una pausa definitiva e questo accade nel momento in cui c’è la necessità di andare in pensione. Lo Stato garantisce un supporto economico per coloro che hanno lavorato per contribuire a buon funzionamento della società.

Molti si pongono il problema di non aver raggiunto gli anni necessari per poter avere la pensione. In verità anche coloro che hanno versato solo 5 anni di contributi all’INPS possono avere una rendita mensile dignitosa. In sintesi, sono richiesti almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età, eppure c’è questa opzione.

Sul sito brocardi.it è stata riportata una notizia che riguarda coloro che ricevono una pensione. Possono intascare 750 euro al mese con soli 5 anni di contributi versati! In realtà non tutti possono perché sono una categoria specifica può accedervi, a patto che ci siano requisiti richiesti.

Andando nello specifico, la faccenda non riguarda solo chi ha la residenza a Roma. Il discorso, dunque, è più esteso di quanto possa sembrare. Ecco qual è la verità.

Pensione, ecco quali sono le novità

“I lavoratori iscritti alle casse previdenziali dell’INPS che non hanno versato contributi prima del 31 dicembre 1995 possono richiedere la pensione di vecchiaia contributiva, purché abbiano compiuto 71 anni (non entrano nel conteggio i contributi figurativi, come quelli per disoccupazione, malattia o maternità)”, ecco cosa si può leggere sul sito menzionato.

L’importo dell’assegno si calcola con la somma di tutti i contributi versati per poi moltiplicare per i coefficienti di trasformazione valido a 71 anni. Di conseguenza, “con 20.000 euro lordi l’anno, in 5 anni si arriva ad accumulare 33.000 euro di versamenti e si ottiene una pensione lorda di poco più di 165 euro al mese“. Ma quali sono le misure che garantiscono questo supporto economico? Andiamo subito a scoprirlo.

Assegno sociale e Pensione di invalidità civile

L’assegno sociale ha un importo di 538,68 per 13 mensilità. In questo caso bisogna essere cittadini italiani, avere 67 anni ed essere presidenti in Italia. Quando si arriva a 71 anni il tutto si somma a 165 euro e l’importo totale si aggira intorno ai 700 euro. Senza dimenticare che dai 70 ci sarà la maggiorazione sociale per un ammontare a 750 euro.

Infine c’è anche la pensione di invalidità civile. Chi ne ha una riconosciuta tra il 74% e il 99% avrà un importo di 336 euro al mese. Nel caso del si arriva a 739,83 euro con il 100%. Tuttavia ci saranno degli accertamenti da fare per evitare che qualcuno possa intascare ingiustamente queste cifre rilevanti.