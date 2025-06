Abbiamo controllato lo scontrino 3 volte: non è possibile costi così poco | MD spacca il mercato con il prodotto dell’anno a 1,39€

Non ci crederai, ma MD ha superato le aspettative dei clienti con questo prodotto alimentare venduto a un prezzo super conveniente. Ecco di quale si tratta.

La cucina italiana è una delle più apprezzate nel mondo perché unica nel suo genere. Si punta su prodotti alimentari di prima qualità che, abbinati tra loro, non fanno altro che dare origine a dei piatti che lasciano il segno. Per esempio, quando i turisti si recano a Roma, per ammirare il patrimonio artistico-culturale, approfittano del pranzo e della cena per sedersi nelle tavole dei ristoranti e ordinare le prelibatezze del posto.

Sicuramente molti sono i ristoranti che possono contare sul rifornimento di alcuni supermercati e tra questi sicuramente rientra MD. Ogni giorno le persone riempiono il carrello della spesa perché sanno che la qualità del prodotto è in buon rapporto con il prezzo. Non c’è da stupirsi, dunque, se gli scaffali a fine serata sono semivuoti.

Non tutti sanno che questa società italiana di grande distribuzione organizzata operante nel settore dei discount fu fondata a Napoli nel 1994 da Patrizio Podini e attualmente la sua sede principale è a Gricignano di Aversa. Nel 2022 ha ottenuto un fatturato di 3,4 miliardi, un dato che parla da solo e sicuramente sarà cambiato il meglio nel consiglio di questi anni.

Tuttavia il merito è sia della cordialità dei dipendenti che delle offerte pazzesche che vengono proposte nell’arco di un anno. Il volantino attuale è ancora valido, dunque dovresti approfittare di un’occasione imperdibile.

Vuoi preparare una pizza? Ecco l’ingrediente in offerta da MD

Non riesci a fare a meno del gelato nel periodo estivo? Nella pagina numero 2 del volantino ci sono dei prezzi inimmaginabili! La confezione 8 cornetti Algida da 480 g è in vendita a 3,99 euro, il gelato al pasticciotto della Pasticceria del Centro da 300 g costa 3,49 e le Sei coppette le Specialità di Beppe panna e cioccolato da 300 g costano 1,99.

In realtà la prima pagina anticipa il tutto, eppure l’attenzione si focalizza su uno dei primi prodotti alimentari che vengono proposti al cliente proprio perché hanno dei prezzi unici. Cosa aspetti? Affrettati

Ecco la super offerta da cogliere al volo

Il volantino riguarda l’affiliato MD Roma in via A. Giuffrè 124 e mostra delle offerte pazzesche sul sito. Il volantino ha 32 pagine e sfogliarle una ad una non fa altro che entusiasmare i clienti fedeli a MD. Nella prima pagina in alto è in bella mostra un ventilatore “da pavimento, tre livelli di velocità, diametro 43 cm, inclinazione regolabile e 90 Watt al prezzo di 34,90 euro (da acquistare su MD Webstore)”.

Tuttavia nella pagina si possono nuotare tre prodotti alimentari: Nettarina polpa gialla da 1000 g a 1,99, porchetta da 100 g a 1,39 euro e infine la mozzarella Reggia 2×125 g a 1,39 euro. 232 kcal, 17,5 g grassi (di cui acidi grassi saturi 13,1 g), 1, 2 g carboidrati (di cui zuccheri 1,0 g), proteine 17,4 e sale 0,50 g. I dati dell’etichetta sicuramente verranno valutati scrupolosamente da chi abbraccia uno stile alimentare salutare.