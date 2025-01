Beautiful, da questa data si CHIUDE prima | Pier Silvio lo annuncia senza giri di parole, soap americana appesa al palo

Purtroppo la notizia ha colto i fan di Beautiful alla sprovvista. La Mediaset ha preso una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Andiamo a scoprire cosa succede.

Beautiful è la soap opera americana che da anni fa compagnia durante l’ora del pranzo tutti i giorni. È una di quelle più longeve in assoluto al punto tale che i telespettatori si sono affezionati ai personaggi. Infatti è difficile non conoscerli anche se non si seguono le dinamiche dell’avvincente trama.

Tutto ruota intorno ai protagonisti principali, ovvero Brooke Logan e Ridge Forrester. Il loro amore nel corso degli anni è stato messo a dura prova, ma come sempre riescono sempre a uscirne uniti mano nella mano. Spesso hanno avuto delle discussioni per via di Hope e Thomas, i rispettivi figli. Il ragazzo è sempre stato attratto dalla figlia della Logan, però non è mai stato corrisposto.

Poi a un tratto la vicenda si è complicata nel momento in cui Hope ha iniziato a provare qualcosa per Thomas. Infatti galeotto è stato il viaggio a Roma dove si sono scambiati un bacio e alla scena ha assistito il marito di lei, Liam. Quest’ultimo non ha esitato a correre tra le braccia di Steffy Forrester.

Steffi per ora è alle prese con il marito Finn perché non riesce a staccarsi dalla madre biologica, vale a dire la nemica della sua famiglia Sheila. Per adesso non c’è alcun colpo di scena in casa Forrester, però il discorso è diverso per quanto riguarda una scelta presa dagli alti vertici della Mediaset. Ecco cosa sta pensando di fare Pier Silvio Berlusconi.

Brutte notizie per i fan di Beautiful. La chiusura è imminente?

Le soap opera straniere riscuotono da sempre un enorme successo in Italia. Basta pensare quella turca Endless love che breve giungerà al termine secondo quanto trapela sul web. Nihad e Kemal hanno conquistato i telespettatori grazie alla forza del loro amore, proprio come accade da anni con Brooke e Ridge.

Eppure sembra che tra non molto non ci sarà un destino avverso per gli attori del mitico cast di Beautiful. L’ultima puntata che andrà in onda quale sarà? La risposta è immediata.

Ecco le novità introdotte dalla Mediaset

Secondo quanto riportato su casertanotizie.com sembra che gli alti vertici della Mediaset abbiano deciso di non mandare più in onda le puntate di Beautiful. In realtà le cose non stanno davvero così. Ridge, Brooke e gli altri protagonisti non saluteranno gli italiani, eppure qualcosa cambierà.

A partire dal 25 gennaio 2025 la puntata è stata più ridotta il sabato: dalle 13:50 alle 14:45 e non più alle 15:35. Tutto questo per incastrare bene la nuova soap opera turca Tradimento che prenderà il posto di Endless love. Pericolo scampato, anche se si sa…Nulla dura per sempre.