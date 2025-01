Lutto a Uomini e Donne: “Mi sveglio e non ci sei” | Dramma inatteso per lui, fan senza parole

Non ci sono buone notizie per i fan di Uomini e Donne. Un ex partecipante ha dovuto salutare un pezzo importante nella sua vita. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nella puntata di mercoledì 22 gennaio 2025 la tronista Martina De Iannon ha comunicato al centro dello studio di Uomini e Donne che ha già in mente la scelta, dunque a breve saluterà tutti. Maria De Filippi ha chiesto ai presenti chi sceglierà tra Ciro e Gianmarco e in tanti hanno fatto il nome del secondo ragazzo.

Ovviamente sul web già si sa chi è stato il fortunato, ovvero Ciro. Gianmarco, invece, ha avuto la possibilità di sedersi sul trono e pare che circa 8.000 ragazze abbiano chiamato la redazione per avere la possibilità di corteggiarlo. Questo dimostra che è entrato nel cuore di molte persone per la sua bella personalità.

Poi di recente sui social si parla di una celebre coppia nata al centro dello studio perché non sta attraversando un bel periodo. Stiamo parlando di Aldo Palmieri e Alessia Cammarota. Nonostante si stia diffondendo la notizia della causa scatenante della crisi, i fan sperano che anche stavolta possano trovare un modo per ricucire i rapporti.

Allo stesso tempo si sta parlando di un altro ex partecipante amatissimo dal pubblico del programma televisivo di canale 5 per via di un addio molto sofferto. L’ha comunicato avvalendosi dei social. Ecco la notizia riportata su casertanotizie.it.

L’addio commovente sui social

C’è anche un altro scoop che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta. In poche parole Tina Cipollari ha espresso la volontà di mettersi in gioco per trovare l’anima gemella all’interno dello studio. Dopo il matrimonio con Kiko’ Nalli sì è data una possibilità con Vincenzo Ferrara, ma le cose non sono andate a buon fine.

Adesso sembra che abbia la giusta predisposizione per tornare ad amare. Sarà la nuova tronista? Non ci resta che attendere. Nel frattempo un altro ex tronista è al centro dell’attenzione per una Instagram story commovente.

“Mi manchi da impazzire”

Lui è Claudio Sona e ha raccontato ai follower dell’addio al suo cane Oscar. “La tua cuccia è vuota…Non ti ho sentito zampettare alle 3:00 per andare a finire le tue crocchette…Non verrai a sederti più di fronte a me, non metterai la testa sulle mie spalle e non ti farò delle coccole prima di uscire…Mi manchi da impazzire”.

Parole davvero toccanti, soprattutto per coloro che hanno un amico a quattro zampe. Si tratta di una perdita che lascia un dolore incolmabile, dato che questi angeli sprovvisti di ali e muniti di coda diventano un pezzo importante della propria vita.