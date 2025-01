Alessia siamo spiacenti, resti in panchina | In casa Rai hanno cambiato tutto: la Marcuzzi senza lavoro

Non ci sono buone notizie per Alessia Marcuzzi. I fan non riescono ad accettare la decisione presa in merito a una nuova avventura alla televisiva. Ecco tutti i dettagli.

Tutti sono concordi nel dire che Alessia Marcuzzi sia una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Ha un curriculum degno di tutto rispetto, in quanto si è sempre cimentata in qualsiasi tipo di esperienza televisiva ottenendo grandi soddisfazioni.

Ha anche un passato da attrice e modella, cosa del tutto plausibile visto la sua straordinaria bellezza. Tra i programmi che ha condotto non si possono non menzionare il Grande Fratello (2009-2015), L’Isola dei Famosi (2015-2019) e Le Iene (2001-2005, 2018-2021). Poi negli ultimi anni ha deciso di tornare in Rai e per lei è stato realizzato su misura il programma Boomerissima.

Adesso, secondo fonti attendibili, sembra che per lei ci sarà una nuova avventura televisiva e di ciò ne ha parlato il portale di news Dagospia.it. Il tutto è stato riportato sul sito lanostratv.it, ma è stato detto anche altro: Alessia Marcuzzi resterà nell’angolino ancora per un po’.

Sembra che abbia deciso di non occuparsi più di un programma televisivo che la Rai le ha affidato. Del resto è consapevole che non può reggere il confronto con una collega che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Alessia Marcuzzi e i progetti televisivi saltati in aria

Alessia Marcuzzi avrà la possibilità di stare accanto a Carlo Conti che a breve condurrà il Festival di Sanremo. È un periodo ricco di grandi soddisfazioni professionali! Eppure tra non molto avrebbe dovuto condurre Surprise, Surprise a partire dal lunedì 10 marzo, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Giuseppe Candela ha lanciato questa news sul suo portale di gossip. Alessia Marcuzzi ha fatto un passo indietro per non essere paragonata a un volto storico del mondo della televisione italiana. In questo caso si sta parlando dell’indimenticabile Raffaella Carrà. In effetti Surprise, Surprise è tratto da Carramba che sorpresa. In realtà sembra che ci sia altro dietro questa scelta.

“Un programma di non facile realizzazione”

“È un programma di non facile realizzazione, per questo si starebbe cercando un titolo alternativo da proporre sempre in primavera su Rai 2…”. Questo significa che gli altri vertici della Rai non hanno messo totalmente da parte questo format televisivo.

È evidente che non hanno intenzione di rinunciarci. Sicuramente per il momento la conduttrice sta pensando a come gestire le emozioni quando salirà sul palco dell’Ariston con Carlo Conti e Alessandro Cattelan. I fan sono convinti che riuscirà anche in questa impresa con la sua professionalità e indiscussa bellezza.