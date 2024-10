Baroni trova un’altra vittoria, Pedro decisivo: Lazio 2-1 Empoli

La sfida odierna vedeva contrapposte una Lazio imbattuta in Europa League e un Empoli che non aveva ancora conosciuto sconfitte in questa stagione. Dopo le vittorie contro Torino e Nizza, Marco Baroni è riuscito a ottenere continuità e sicurezza dai suoi giocatori. Entrambe le squadre erano appaiate al sesto posto in classifica con 10 punti prima dell’incontro, ma al termine dei 90 minuti la Lazio ha avuto la meglio.

Primo Tempo

L’incontro è partito subito a ritmi alti, con entrambe le formazioni che hanno cercato fin da subito di imporsi. L’Empoli, tuttavia, è stato il primo a sbloccare la situazione. Al 9′, un cross preciso di Giuseppe Pezzella trova Sebastiano Esposito che, con un colpo di testa perfetto, mette la palla nell’angolino sinistro, lasciando Ivan Provedel senza possibilità di intervenire. Empoli in vantaggio 1-0.

La reazione della Lazio non si è fatta attendere. Al 15′, Gustav Isaksen si incarica di battere una punizione da buona posizione, indirizzando il tiro verso l’angolo basso destro, ma Vasquez, il portiere dell’Empoli, si distende e devia la conclusione.

L’assedio della Lazio prosegue e al 16′ è Taty Castellanos a cercare la via del gol con un tiro insidioso dal limite dell’area, ma ancora una volta Vasquez si supera e riesce a mettere in corner, mantenendo il vantaggio per la sua squadra.

Con il passare dei minuti, il nervosismo inizia a farsi sentire. Al 29′, l’arbitro estrae un cartellino giallo per Giuseppe Pezzella, autore di un intervento troppo aggressivo. Poco dopo, al 31′, tocca a Jacopo Fazzini finire sul taccuino dell’arbitro per un fallo a centrocampo.

Al 38′, la Lazio è costretta a un cambio imprevisto: Manuel Lazzari si infortuna e deve lasciare il campo, con Marco Baroni che decide di mandare in campo Adam Marusic.

La svolta per i biancocelesti arriva allo scadere del primo tempo. Al 45+4′, un cross morbido di Nuno Tavares trova Mattia Zaccagni pronto a colpire di testa con precisione. Il pallone si infila nell’angolo basso destro, riportando il risultato in parità sull’1-1.

Nel recupero del primo tempo, al 45+5′, Nicolò Rovella viene ammonito per proteste nei confronti dell’arbitro, mentre le squadre si avviano verso l’intervallo in equilibrio.

Secondo Tempo

La ripresa si apre con la Lazio determinata a trovare il gol della vittoria. Al 49′, un episodio importante cambia l’inerzia della gara: Giuseppe Pezzella interviene fallosamente in area su un giocatore della Lazio. L’arbitro Giovanni Ayroldi non esita e assegna un rigore ai biancocelesti.

Taty Castellanos si presenta sul dischetto al 51′, ma il suo tiro, poco angolato e rasoterra, viene neutralizzato da un ottimo Vasquez, che mantiene il punteggio sull’1-1.

Nonostante il rigore fallito, la Lazio continua a cercare il gol. Al 53′, Castellanos viene ammonito, aggiungendo ulteriore tensione a un match già intenso. L’Empoli risponde con alcuni cambi strategici: al 65′, Roberto D’Aversa sostituisce Faustino Anjorin con Emmanuel Ekong, mentre Liberato Cacace subentra a Giuseppe Pezzella.

Anche la Lazio opera delle sostituzioni. Al 73′, Pedro prende il posto di Gustav Isaksen, mentre il ritmo della partita continua a crescere. Al 78′, l’arbitro sventola un altro cartellino giallo, questa volta per Emmanuel Gyasi, colpevole di un fallo evidente su un avversario.

Al minuto 83, l’Empoli effettua un doppio cambio: Lorenzo Colombo subentra a Ola Solbakken, e Mattia De Sciglio prende il posto di Sebastiano Esposito. Poco dopo, Alberto Grassi riceve un’ammonizione e dovrà fare attenzione per non incorrere in ulteriori sanzioni.

Il momento decisivo della gara arriva al minuto 84. Castellanos serve un preciso rasoterra a Pedro, che, con un controllo elegante, scaglia un tiro sotto la traversa dopo aver colpito il palo, portando la Lazio in vantaggio 2-1.

Negli ultimi minuti di gioco, la Lazio cerca di gestire il vantaggio con alcuni cambi. Al minuto 86, Boulaye Dia viene sostituito da Gaetano Castrovilli, mentre Luca Pellegrini entra al posto di Nuno Tavares. Poco dopo, Marco Baroni inserisce Tijjani Noslin per Mattia Zaccagni, cercando di mantenere alta l’intensità fino al fischio finale.

Dopo sette minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine al 90+7′. La Lazio si impone per 2-1 in una partita combattuta fino all’ultimo istante, regalando ai biancocelesti una vittoria meritata.

Pagelle

Provedel – 6

Lazzari – 6

Gila – 6,5

Romagnoli – 6,5

Tavares – 6,5

Guendouzi – 6,5

Rovella – 7

Isaksen – 6

Dia – 6

Zaccagni – 6,5

Castellanos – 5,5

*Foto profilo X S.S. Lazio