Taty Show, la Lazio vola all’Olimpico: 4-1 al Nizza

Decisiva la doppietta del Taty accompagnata dalle reti di Pedro e Zaccagni che mettono in ghiaccio la partita

Prestazione sublime della Lazio che sotto la pioggia dell’Olimpico si esalta e travolge il Nizza. Decisiva la doppietta del Taty accompagnata dalle reti di Pedro e Zaccagni che mettono in ghiaccio la partita e lanciano Baroni in testa all’Europa League.

Primo Tempo

8′ – Ottima iniziativa di Vecino: l’uruguaiano si mette in proprio trovando lo spazio per la conclusione: palla non lontano dal palo.

11′ – Lazio ad un passo dal vantaggio: Castellanos, da azione d’angolo, tenta il colpo di testa dai 10 metri: l’incrocio dei pali salva il Nizza.

19′ – VANTAGGIO DELLA LAZIO: stupenda conclusione di Pedro che dal vertice destro dell’area di rigore fa partire un fendente che si insacca all’incrocio dei pali.

34′ – CASTELLANOS FIRMA IL RADDOPPIO: recupero alto della Lazio, la palla finisce tra i piedi di Pedro che lancia il Taty in verticale: scavetto di destro e palla in rete.

41′ – Accorcia le distanze il Nizza: ottimo inserimento di Jeremy Boga che di sinistro beffa Mandas sul secondo palo.

45’+2′: Finisce il primo tempo: Lazio-Nizza 2-1.

Secondo Tempo

53′ – TERZO GOL DELLA LAZIO: ancora Castellanos, servito da Rovella, entra in area, scarta due difensori e mette la palla sotto l’incrocio dei pali.

68′ – POKER BIANCOCELESTE ALL’OLIMPICO: c’è gloria anche per Mattia Zaccagni che trasforma su calcio rigore battendo Bulka sul primo palo.

90′: Finisce la gara dell’Olimpico: una super Lazio batte il Nizza 4-1.

Le Pagelle

Mandas 6: il tiro di Boga è imprendibile e si insacca all’angolo basso. Per il resto della gara è spettatore dello show dei suoi.

Marusic 6: Pellegrini è in stato di grazia e ruba la scena al montenegrino comunque utile quando c’è da mettere il fisico.

Gila 6,5: esce stremato dal campo. Lotta come un leone in mezzo alle maglie rossonere riuscendo a sventare i pericoli peggiori.

Patric 6,5: sintonia tutta spagnola quella con Gila. Fisico ed intelligenza tattica per frenare le avanzate del Nizza.

Pellegrini 7: la sua migliore prestazione finora. Attento nel primo tempo, si esalta nella ripresa quando sventa un paio di pericoli in area piccola esultando come fosse un gol. Rete che sfiora dai 45 metri con un tiro che per poco non sorprende Bulka.

Guendouzi 7: Che giocatore. Ha un conto in sospeso contro il Nizza e lo riscuote con gli interessi. Detta legge in ogni zolla del campo. Imprescindibile.

Vecino 6,5: Baroni aveva avvisato prima della gara: “Vecino è in forma” e lo si è visto. Mette tutta l’esperienza in una sfida che era determinante vincere.

Tchaouna 6: lontanto parente di quello ammirato lo scorso anno. Non riesce a far mulinare le gambe come vorrebbe.

Dele-Bashiru 5,5: fa l’errore più grande della gara. Perde Boga sul gol che riapre il match con troppa sufficienza. Lascia il campo ad inizio ripresa.

Pedro 7,5: giù il cappello per pedrito. Apre il il match con un siluro che sfonda la porta difesa da Burka. Non contento, regala al Taty un cioccolatino per il compleanno, con l’argentino che scarta e ringrazia. Argento vivo addosso.

Castellanos 8: Taty show. È il suo compleanno e gli dei del calcio hanno deciso di concedergli il regalo migliore. Doppietta per palati prelibati, un mix di classe e freddezza che lancia la Lazio in testa alla classifica.

All.Baroni 7,5: giù le maschere moralisti, quest’uomo sta facendo ricredere anche i più scettici. La Lazio vola nelle turbolenze, e nel cielo di Roma oggi erano più minacciose che mai.

Foto: S.S.Lazio Facebook