Bamba del mese, e poi si fa ironia sui Carabinieri…

Ritorna il “Bamba del mese”, variante trigesimale dell’anti-premio concepito dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri come ironico omaggio al meglio del peggio del recente passato. Anche in quest’occasione se la giocano tre “casi amari”: piuttosto eterogenei e davvero… da barzelletta.

Bamba del mese (© Chivista via Wikimedia Commons)

Un caso hors catégorie

Nuova edizione, quindi, del “Bamba del mese” che, come la controparte settimanale, si apre con una vicenda considerata hors catégorie per lasciare suspense alla surreale competizione. È l’epic fail da Champions in cui è incorso, come rileva il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. Il quale, commentando l’eliminazione della Beneamata ai rigori per mano dell’Atletico Madrid, ha dichiarato che «usciamo dalla manifestazione da imbattuti».

😅La gaffe di #Inzaghi dopo #AtleticoMadridInter: la frase che spiazza tutti https://t.co/ASVPYpwp5d — Corriere dello Sport (@CorSport) March 14, 2024

Peccato che sul campo, ovvero prima della lotteria dagli undici metri, il match in questione fosse terminato 2-1 per gli spagnoli. Ma forse in ambiente nerazzurro è “solo” l’equivalente del vincere uno Scudetto arrivando secondi in campionato.

Il “Bamba del mese”

Restando all’estero, ma cambiando completamente argomento, The Guardian riporta che, secondo Donald Trump, il Presidente russo Vladimir Putin ha poco rispetto per l’ex omologo Barack Obama. Naturalmente il tycoon, che intendeva alludere a Joe Biden, si è confuso. Cosa che del resto capita anche all’interno del Partito Democratico americano.

Donald Trump (immagine dalla sua pagina Facebook)

Va da sé che la “gaffe machine”, notoriamente un habitué dell’anti-premio, non abbia voluto essere da meno. Come infatti riferisce il Corsera, Sleepy Joe, parlando dell’invio aereo di aiuti umanitari a Gaza, ha assicurato lo sforzo per «aprire altre vie di accesso all’Ucraina». Tanto per gli Usa una guerra vale l’altra.

Joe Biden (immagine dalla sua pagina Facebook)

Niente però può superare la disavventura capitata, scrive l’ANSA, a un quarantenne di Como che si è visto sospendere la patente dopo essere stato trovato positivo all’etilometro. Col piccolo e insignificante dettaglio che i vigili lo hanno sottoposto all’alcool test non mentre guidava, bensì «mentre camminava per strada, uscito dal ristorante».

Patente sospesa per alcol ma era a piedi, presenta ricorso al giudice. Il tribunale di Como fissa l'udienza: "Per ora può tornare a guidare" #ANSA https://t.co/5I3a73tzcS — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 20, 2024

A dispetto delle apparenze non è una freddura, non foss’altro perché altrimenti avrebbe per protagonisti dei Carabinieri. E si merita d’ordinanza il “Bamba del mese”.

Vittorio Feltri (immagine dalla sua pagina Facebook) Simone Inzaghi (© Werner100359 / Wikimedia Commons) Vladimir Putin (© Kremlin.ru / Wikimedia Commons) Barack Obama (© Pete Souza – The Official White House Photostream / Wikimedia Commons) Guerra tra Israele e Hamas. © Palestinian News & Information Agency (Wafa) / APAimages / Wikimedia Commons Guerra russo-ucraina (© Ministry of Internal Affairs of Ukraine – Mvs.gov.ua / Wikimedia Commons) Alcool test (© nikamo / Shutterstock)