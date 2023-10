Nuova edizione, una volta di più in versione trigesimale, del “Bamba del mese”. L’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri per omaggiare ironicamente il meglio del peggio del recente passato. E per il quale, come sempre, sono stati selezionati tre “casi amari”, per l’occasione di stampo prevalentemente albionico e pallonaro.

Un caso hors catégorie

Torna ancora, dunque, il “Bamba del mese” che, come sovente accade con la controparte settimanale, si apre con una vicenda contrassegnata come hors catégorie. È l’epic fail in cui è incappata La Repubblica annunciando, come nuovo allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, ma corredando l’articolo con un’immagine del fratello Simone, tecnico dell’Inter. Dalle parti di Largo Fochetti hanno poi modificato il pezzo, che è il motivo dell’esclusione dalla nomination: peccato, però, che esistano gli screenshot.

Il “Bamba del mese”

Restando in ambito pedatorio, nella partita Tottenham-Liverpool di Premier League, come riferisce Eurosport, ha fatto scalpore una rete annullata al Red Luis Díaz. Non solo perché motivata da un fuorigioco inesistente, e neppure perché è risultata decisiva per la vittoria finale dei londinesi per 2-1. Bensì per un clamoroso cortocircuito tra l’arbitro, che aveva comunicato “no gol”, e il Var, che aveva capito l’opposto e ha quindi confermato la decisione sul campo. Neanche fossero stati i terzopolisti Matteo Renzi e Carlo Calenda. "PGMOL acknowledge a significant human error occurred during the first half of Tottenham Hotspur v Liverpool."



Dal calcio inglese a un calcio all’inglese è un attimo, come dimostra una vecchia conoscenza della surreale “competizione” quale Luigi Di Maio. Il quale, scrive L’Espresso, ha cinguettato: «Very much convergence about looking at new avenues to deepen 🇪🇺🇰🇼 strategic partnership». Very honoured to meet today H.E. Sheikh Salem Abdullah Al Jaber Al Sabah, Foreign Minister of Kuwait@MOFAKuwait. Very much convergence about looking at new avenues to deepen 🇪🇺🇰🇼 strategic partnership&advance diplomatic solutions to regional security. pic.twitter.com/0HdwGyM6cy — Luigi Di Maio (@EUSR_Gulf) October 9, 2023

Solo che very much si può usare davanti a un sostantivo solo se è seguito da un articolo. E al posto di new avenues sarebbe stato meglio new ways, visto che way significa anche “modo”, oltre che (come avenue) “via”. Che può essere della seta o del deserto, ma a Giggino si addice poco comunque.

È però riuscito a fare di peggio, come riporta il New York Post, un altro habitué dell’anti-premio come Joe Biden. Il quale, parlando dei dati negativi sulla disoccupazione americana, ha fatto riferimento a «lavoratori afroamericani e ispanici, e veterani, quelli senza diploma di scuola superiore». Frase poi corretta dai trascrittori ufficiali che, aggiungendo un provvidenziale and, l’hanno trasformata in «lavoratori afroamericani e ispanici, e veterani, e quelli senza diploma di scuola superiore».

