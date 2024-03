Auto nuova, la truffa del 2024 ti svuota il conto in un attimo: questo messaggio ignoralo o saranno guai

Auto nuova e bellissima, con un solo messaggio ti rubano un botto di soldi. La nuova super truffa.

Non c’è mai e poi mai davvero pace. La situazione che vige tuttora nel nostro Paese è decisamente dura da vivere e da digerire. La crisi è ancora pazzesca e non accenna nemmeno un poco a diminuire. E che dire dei rincari? Sono tuttora fortissimi e non ci lasciano un minimo di tregua. Tuttavia le preoccupazioni non si fermano di certo qui.

Difatti ci sono le pensioni che sono talvolta fin troppo basse e la questione lavoro che toglie il sonno la notte a tantissimi italiani. Difatti esso latita un po’ troppo e anche quando c’è si rischia di perderlo anche da un momento all’altro. E poi ci sono coloro che hanno visto drasticamente diminuire le loro ore lavorative da un momento all’altro.

Tutto ciò si traduce, senza se e senza ma, in molti meno soldini in busta paga a fine mese. E dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, ci sono le truffe che pullulano ovunque come funghi su un prato erboso dopo un’intensa giornata di pioggia. Sul Web vanno fortissimo dal momento che è un settore che oggi sfruttiamo tutti quanti. E ora sta facendo tremare quella legata alle auto nuove.

Auto nuova, la nuova truffa che ti svuota il conto

Parliamoci molto chiaramente, averne una nuova di zecca e degna di nota, è il sogno di tutti quanti. Ovviamente vista la brutta, pardon, bruttissima aria che tira pure in Italia, in pochissimi se la possono permettere. Tuttavia se i soldi per acquistarla sono molto poco è ovvio che il numero di acquirenti si alza notevolmente.

Magari anche gli appassionati di motori, che sono sempre più numerosi, nonché i veri e propri collezionisti, possono decidere di voler investire nuovamente in tale direzione per allargare la loro collezione. Il problema è che se daranno ascolto a questa truffa, in particolare leggendo un messaggio, non compereranno un bel niente.

Come funziona “il tutto”

Vediamo ora meglio e nello specifico come funziona suddetto imbroglio. In poche parole viene postata in Rete una foto, o magari anche più di una, di una splendida auto di lusso che viene messa in vendita e che sta a Dubai. I finti broker elencano le sue caratteristiche e si inizia l’asta per accaparrarsela.

Il punto è che quando un acquirente versa la famosa caparra, non solo non ottiene nulla ma i truffatori spariscono in una bolla di sapone. A quanto pare sono decisamente tante le persone che ad oggi sono cadute nella rete. Purtroppo i malfattori sono in via di espansione e diventano sempre più fantasiosi e perspicaci nell’architettare le varie truffe.