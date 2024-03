Cani rubati, le denunce fanno tremare gli amanti dei 4 zampe: questa razza è la più cercata | Non perderlo di vista

Cani rapiti e rubati, il loro numero è oggi elevatissimo. Le razze più a rischio.

Uscire da un negozio, ove magari siamo stati dentro 5 minuti di orologio, e non trovare più il nostro cane ad aspettarci è una vera pugnalata al cuore. No, non se ne è andato lui di sua spontanea volontà. Qualcuno lo ha portato via da noi con l’inganno. Iniziamo a urlare, a chiedere aiuto e a piangere.

Per chi non vive in simbiosi con un amore di pelo è difficile, se non proprio impossibile, capire il dolore che si può provare in un momento simile. Ci si sente impotenti e il pensiero di camminare, respirare e tornare a casa senza di lui è improponibile. Purtroppo i malviventi se ne infischiano bellamente di tutto ciò.

Anzi, alcuni sono talmente malvagi da divertirsi pure, dopo aver compiuto l’atto, a divertirsi alle nostre spalle, osservando la scena. Di episodi di questo genere in questo periodo ne stanno capitando un sacco in Italia. Anche quando una persona è al parco è bene non perdere mai di vista il proprio cane perché molti ladri agiscono anche lì.

Cani rubati, occhio se il tuo fa parte di questa razza o sono guai

Non dobbiamo poi pensare che ci compie il ratto sia per forza un uomo o una persona che possieda la classica faccia da avanzo di galera, come si suol dire. Anzi, spesso sono pure giovani che, con due moine e qualche gioco o promessa di cibo succulento, cercano di corteggiare il nostro cane per poi portarcelo via.

Può essere che ci studino da tempo per conoscere le nostre abitudini e capire quando sia giunto il momento di agire. In ogni caso noi dobbiamo sempre tenere alta la guardia per proteggere il nostro tesoro da ogni pericolo, come lui, del resto, fa con noi. Se poi appartiene a queste razze state ancora più attenti. Queste sono infatti quelle più a rischio.

Quelle più appetite dai malviventi

In cima alla lista dei Bulldog francesi e poi quelli inglesi. Al terzo posto troviamo lo Yorshire Terrier. Parecchio appetiti dai ladri sono anche i Chihuahua, così come l’American Staffordshire Terrier, il Jack Russel e il Labrador Terrier. In pericolo sono anche i Cocker spaniel inglese, i Maltesi e i Siberian Husky.

Insomma, come avete potuto constatare la lista è decisamente vasta visto che abbiamo citato la bellezza di dieci razze che sono pure assai diffuse. Tuttavia è bene non cantare vittoria, per modo di dire, nemmeno se il nostro cane non appartiene a nessuna di esse. Difatti la sete nel rubare dei malviventi è sempre più forte, oltre che imprevedibile.