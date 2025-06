AUTO LOW COST – Nuovi modelli da 11.400€ stanno invadendo le strade: zero stress e costi ridotti | Boom di richieste in Lazio

Vuoi acquistare una nuova auto? Tranquillo, non spenderai cifre esorbitanti! Ecco quali sono quelle che stanno andando a ruba.

Le auto low cost stanno diventando sempre più una scelta consapevole e ricercata soprattutto nelle città dalle grandi dimensioni come la capitale italiana. Del resto il traffico, i costi e la manutenzione periodica non fanno altro che rendere l’auto un vero e proprio peso da un punto di vista economico.

Per questo motivo si stanno privilegiando sempre più automobili piccole, ecologiche e con prezzi che vanno al di sotto dei 12.000 euro. Da premettere che non si tratta di auto usate, ma di modelli nuovi e moderni.

Infatti il lato positivo della faccenda è che sono subito disponibili con prezzi che partono da circa 11.000 euro. In realtà ci sono delle auto specifiche da prendere in considerazione per via dei costi che non incidono per niente sull’economia della famiglia.

Sul sito tg24.sky.it sono state elencate le 5 auto economiche messe nel mercato a meno di 20.000 euro. Ognuna di esse ha una descrizione dettagliata sia dei vantaggi che svantaggi. Il primo indizio da dare consiste nel fatto che sono stati menzionati dei veicoli a benzina, a doppia alimentazione o elettrici.

Auto low cost saranno tue a poco prezzo

La Byd Dolphin Surf è venduta a ben 18.990 nella versione Active. Caratterizzata dal design moderno e interni ampi, garantisce il massimo comfort ed è ottima per coloro che vogliono il maggiore comfort. È una city car elettrica compatta dal carattere cool e sportivo. La ricarica in corrente continua permette di passare da 30% al 80% in 22 minuti!

La Fiat Panda può essere tua a 15.950 euro. Si tratta di una city car compatta e versatile con bassi consumi e un design distintivo. La Kia Picanto è venduta a 16.800 euro dal design accattivante, con cruscotto digitale e dettagli Curati alla perfezione. C’è persino uno spazio riservato per la carica wireless dello smartphone. Adesso passiamo alle altre.

Non è uno scherzo! Le concessionarie sono prese d’assalto

A seguire c’è la Citroen C3 al prezzo di 15.900 euro nella versione Turbo 100 You. Una cinque porte dalla forma particolare, la dimensione in termini di lunghezza e 4 m per una larghezza di 1,75 m e altezza 1,47 m. Gli interni garantiscono comfort e una potenza massima di 74 kW, ovvero 100 cavalli e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 11 secondi.

Infine la Dacia Sandero è disponibile a 13.950. In questo caso c’è la doppia alimentazione benzina e GPL, con un risparmio nei consumi e una riduzione dell’impatto ambientale. Apprezzabile per il suo rapporto qualità prezzo, garantisce praticità e costi di gestione contenuti. Tu quale hai adocchiato? C’è davvero l’imbarazzo la scelta.