Aurora boreale a Roma, a 2 ore dalla Capitale c’è un’Islanda nascosta: il borgo segreto che sta per diventare famosissimo

Nella Maremma settentrionale si nasconde un affascinante borgo medievale, le cui caratteristiche ricordano molto il paesaggio islandese.

L’Islanda potrebbe essere più vicina di quello che pensiamo… molto più vicina. Quest’ultima, oltre a vantare dei panorami mozzafiato, è nota per la sua attività vulcanica e geotermica, che la rendono unica nel suo genere.

Non è un caso che ogni anno centinaia di migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo si fiondino sulle coste di questo straordinario paese per vivere un’esperienza memorabile. Del resto, tra ghiacciai, sorgenti termali, cascate e la famosa aurora boreale, è un luogo da visitare almeno una volta nella vita.

Tuttavia per chi si accontenta, o ancora non ha modo di intraprendere questo lungo viaggio, esiste una validissima alternativa, situata nelle vicinanze di Roma. Nonostante non sia particolarmente conosciuta, il suo caratteristico fascino le è valso il soprannome di Islanda Italiana.

Alla scoperta dell’Islanda Made in Italy

Tra le Colline Metallifere, si nasconde un meraviglioso borgo di origine medievale, il cui nome si ispira proprio alla forma conica del colle sul quale è situato. Ma non è questo l’aspetto che ha reso famoso Monterotondo Marittimo.

Infatti sul suo territorio sono presenti delle sorgenti di acqua bicarbonato-calcica, che danno vita a fenomeni come i geyser, superando una temperatura di 40 gradi. Uno scenario tale da poter fungere da set cinematografico per una pellicola di fantascienza.

Monterotondo Marittimo, un gioiello naturale del Lazio settentrionale

Oltre ai geyser e ai soffioni boraciferi, il piccolo paese di Monterotondo Marittimo offre tanto altro in termini di attrazioni turistiche. Nonostante le sue dimensioni e una misera popolazione di circa 540 abitanti, ospita una serie di importanti monumenti di grande importanza storico-culturale.

Uno fra tutti la Rocca degli Alberti, realizzata dall’omonima famiglia nel tredicesimo secolo. Avvicinandosi al centro, non si può non notare la Chiesa di San Lorenzo, composta da una navata unica e dalla cappella della Misericordia. Degno di nota è anche il Palazzo Comunale, situato nella piazza principale del borgo e caratterizzato da una torre con orologio, la cui costruzione viene fatta risalire al diciassettesimo secolo.