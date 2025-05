ASTRO-DISASTRO – Questi sono i segni più nervosi dello zodiaco: se li fai arrabbiare possono essere molto violenti | Meglio starci alla larga

Incredibile ma vero: la persona al tuo fianco, che credevi pacata e tranquilla, in realtà può diventare violenta.

L’oroscopo è un po’ come il caffè della mattina: c’è chi non ne può fare a meno e chi lo prende solo quando glielo offrono. Ma da dove nasce tutto questo bisogno di sapere se oggi, secondo Giove, troveremo l’amore o finiremo a litigare col capo?

L’astrologia affonda le sue radici nell’antichità: Babilonesi, Egizi, Greci, tutti con il naso all’insù a cercare un senso tra le stelle. Già ai tempi di Tolomeo si facevano i primi tentativi di organizzare i cieli in un sistema ordinato, come se la posizione dei pianeti potesse davvero governare il nostro umore o il successo di un appuntamento.

Con il passare dei secoli, però, l’astrologia ha continuato a sedurre anche menti brillanti. Alcuni pensano che sia una scienza, o almeno una pseudoscienza seria, solo perché usa grafici e termini come “ascendente” o “trigono di Venere”, mentre in realtà le prove scientifiche vere latitano.

Chi ama l’oroscopo

Ma attenzione a dirlo a chi ci crede: potresti finire in una discussione infinita con qualcuno che ha letto il tema natale e ora sa esattamente perché è single da tre anni. Il fascino delle stelle, però, è difficile da spegnere. Chi si lascia trascinare dall’oroscopo di solito rientra in tre categorie.

Gli adolescenti, che cercano risposte al caos ormonale; le persone insicure, che vogliono certezze anche se arrivano da Marte; e poi quelli che lo leggono per ridere, per commentare con gli amici. In fondo, un po’ tutti abbiamo dato almeno un’occhiata al segno della nostra crush, giusto per capire se vale la pena investirci emozioni.

I segni più nervosi

Se è vero che ogni segno ha il suo lato oscuro, ce ne sono alcuni che gli astrologi e i fan delle classifiche amano definire “difficili da gestire”. Tra i più nervosi in assoluto, il podio se lo giocano Toro, Scorpione e Gemelli. Il Toro è impulsivo, pronto a partire lancia in resta per un nonnulla. Lo Scorpione è velenoso e rancoroso, mentre il Gemelli, se colpito nei suoi punti deboli, può trasformarsi da simpatico a caotico in tempo zero.

Non per saltare a conclusioni affrettate, ma Adolf Hitler era toro, nato il 20 aprile. Certo, dire che siano violenti solo per colpa delle stelle sarebbe assurdo, ma è curioso notare che certi tratti caratteriali da segno zodiacale si sposino bene con la storia. Coincidenze? Forse. O magari è solo il caso di non litigare con un Toro mentre Mercurio è retrogrado.