Amministrative nelle Regioni a statuto ordinario, si vota il 14 e 15 maggio

Lo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale riguarda 591 Comuni delle Regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza), nelle date del 14 e 15 maggio 2023.

Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023.

Elezioni amministrative, coinvolti 13 capoluoghi di provincia

Circa un terzo della riunione del Consiglio dei ministri ha affrontato il tema dell’emergenza siccità, fissando un primo incontro interministeriale per il primo marzo a Palazzo Chigi, presieduto dal premier Giorgia Meloni.

La task force dovrà valutare le iniziative per varare un piano di interventi urgenti, dunque a breve scadenza, ma anche una programmazione più lungimirante, a media-lunga scadenza. La decisione del governo è arrivata dopo la relazione in Cdm del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

