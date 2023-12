Amici, esito della sfida di Lil Jolie: chi è il nuovo cantante entrato nella scuola

Secondo le anticipazioni di Amici, la cantante Lil Jolie ha fatto la sfida ed è entrato un nuovo allievo. Il pubblico dirà addio alla cantante? Andiamo a scoprire come stanno realmente i fatti

Maria De Filippi dà la possibilità alle persone di trovare l’anima gemella con il programma Uomini e Donne mentre con Amici permette ai giovani di poter rendere la propria passione un lavoro. Infatti con il passare del tempo il mondo della danza e della musica devono molto al talent show di canale 5.

Nello studio si vengono a creare dei simpatici siparietti tra i maestri alle prese con le esibizioni di cantanti e ballerini. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, per esempio, non contano su alcune cose con Anna Pettinelli. Alessandra Celentano, invece, qualche volta si scontra con Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro tendono spesso a discutere sull’allievo Nicholas Borgogni. Secondo la maestra non può sperare in un futuro di ballerino perché non ha né stile né fisicità idonei. Per fortuna con tanto impegno e dedizione riesce sempre a sedersi al suo banco.

Domenica scorsa Lil Jolie non ha dato il massimo durante la sua esibizione e, per questo motivo, è stata mandata in sfida. Secondo le anticipazioni probabilmente non sarà andata a buon fine perché è entrato un altro cantante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Anticipazioni Amici di domenica 17 dicembre 2023

Nella prossima puntata di domenica 17 dicembre, Super Guida TV e Amici News hanno anticipato che nella gara di canto Petit ha ottenuto il primo posto mentre Sofia per quanto riguarda il ballo. I cantanti sono stati giudicati da Federica Camba, di Dikele e Gerry Scotti e i ballerini da Veronica Peparini. Il momento che ha lasciato tutti a bocca aperta è stato quello della sfida di Lil Jolie.

Angela Ciancio è nota al pubblico di Amici di Maria De Filippi con lo pseudonimo di Lil Jolie nata il 29 marzo 2000 in provincia di Caserta, ha già pubblicato un album intitolato Bambina. Ha iniziato il suo percorso artistico da giovane, in quanto ha imparato a suonare la chitarra ottenendo grandi risultati. Dopo la sfida quale sarà il suo destino? La risposta è immediata.

L’esito della sfida e il nuovo ingresso

La ragazza ha temuto la sfida fino all’ultimo, nonostante non abbia nulla in meno rispetto agli altri. Infatti in tanti sostengono che sia una delle cantanti più brave delle ultime edizioni. La sfidante è stata una ragazza di nome Giulia, ma non è riuscita a sottrarle il banco.

Ma allora chi sarebbe il nuovo allievo? Per il momento si sa solo che si tratta di un cantante e si chiama Malia. Senza dubbio avremo modo di conoscerlo nei prossimi giorni.