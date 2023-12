Striscia la notizia, membro dello staff ora spiffera tutto sul caso Giambruno: “Non ho mai conosciuto un uomo più…”

Un celebre volto di Striscia la notizia è intervenuto sulla questione di Andrea Giambruno, l’ex della premier Giorgia Meloni. Andiamo a scoprire chi è e cosa ha detto

Striscia la notizia è il tg satirico che dà voce ai casi più insoliti che hanno come protagonisti sia la gente comune che quella famosa. Le vicende più strane vengono “premiate” con il tapiro d’oro di Valerio Staffelli.

Da non dimenticare l’ironia utilizzata da Vittorio Brumotti quando la gente sosta ingiustamente nelle aree destinate ai disabili. Non c’è da stupirsi se ogni anno il programma riscuote un grande successo.

I conduttori hanno affrontato anche dei servizi in merito a quanto accaduto tra la premier Giorgia Meloni e l’ormai ex compagno. Sono stati mandati in onda dei fuori onda del giornalista che lo avrebbero ripreso mentre assumeva determinati comportamenti sul posto di lavoro.

Nei video mandati in onda è stato visto in atteggiamenti abbastanza amichevoli con la collega Viviana Guglielmi. Tuttavia c’è qualcuno che ha criticato Antonio Ricci per la scelta di mostrarli agli italiani. Per questo motivo uno dello staff è intervenuto.

Striscia la notizia, un conduttore ha rotto il silenzio

La persona in questione è un amatissimo attore e conduttore. Ha ottenuto dei ruoli in alcune fiction come Squadra antimafia – Palermo oggi, Il capo dei capi e Le ali. Nel 2014 ha iniziato la co-conduzione del programma Mezzogiorno in famiglia accanto ad Amadeus.

Ha avuto modo di collaborare con Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Ficarra e Picone e ogni mattina con Anna Pettinelli conduce il programma Anna e Sergio…Quelli della mattina su RDS. Lui è Sergio Friscia.

“Ognuno è libero di farsi una propria idea”

Sergio Friscia è stato contattato per la conduzione di Striscia la notizia, anche se nel 2011 ha già fatto il suo ingresso nel programma, ma con l’imitazione di Beppe Grillo. Adesso si occupa della conduzione con Roberto Lipari per la terza volta consecutiva. Per quanto riguarda l’ex compagno della premier Giorgio Meloni c’è stato un fuori onda che ha fatto discutere.

In poche parole molti hanno avuto da ridire sull’atteggiamento di Antonio Ricci che ha deciso di renderli pubblici. A tal proposito Friscia ha esordito in questo modo: “Qualcuno su questo caso ci ha visto una dietrologia che però non esiste…Antonio Ricci fa e dice quello che vuole, si limita a raccontare ciò che accade…Non ho mai conosciuto in vita mia un uomo più libero di lui“. Nell’intervista rilasciata a SuperGuidaTV non ha fatto altro che confermare la stima che ha nei suoi confronti.