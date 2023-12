Federico Fashion Style ha ritrovato il sorriso dopo il coming out: “Lo amo follemente” | Beccati proprio così

Federico Fashion Style ha riacquistato il sorriso dopo la fine della relazione con la compagna Letizia Porcu. Andiamo a scoprire di chi è il merito

Federico Fashion Style è il nome d’arte di Federico Lauri. Nato ad Anzio il 5 ottobre 1989, è noto per essere il parrucchiere di tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Ha intrapreso questa attività quando era ancora adolescente. Infatti ha abbandonato gli studi per lavorare in un salone di bellezza di un amico del padre.

Una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di mettersi in proprio e adesso ha dei negozi sparsi in tutta Italia. È presente nel piccolo schermo dal 2019 su Real Time con Il salone delle meraviglie e così mostra ai telespettatori come rende felici le donne che si rivolgono a lui.

Valeria Marini, per esempio, si affida a lui. Anche Giulia De Lellis e Delia Duran vogliono sempre che si occupi lui del loro look, quindi tra i vari impegni cercano di ritagliarsi del tempo per andare nel suo salone.

In passato è stato al centro del gossip per via della rottura con Letizia Porcu, la madre della figlia. Adesso, dopo mesi di sofferenza, è uscita dallo scoperto dichiarando amore puro a qualcun altro. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Federico Fashion Style non si nasconde più

I fan di Federico Fashion Style hanno avuto modo di vederlo anche nel 2001 a Ballando con le Stelle in coppia con Anastasija Kuz’mina l’anno successivo ne La pupa e il secchione show in qualità di opinionista. Poi ai tempi di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso è stato spesso invitato. Stesso discorso per Verissimo di Silvia Toffanin dove ha parlato della fine della sua storia d’amore.

A detta sua, è stata l’ex compagna a mettere la parola fine. Lui non ha mai nascosto di aver sofferto atrocemente, soprattutto per la figlia. Lei dopo qualche mese è stato beccato in compagnia del produttore musicale Vincent Arena. Ora Federico può dire di essere felice.

“Un batuffolo al quale non potrò rinunciare”

Essendo un personaggio pubblico, Federico Fashion Style tende a condividere la sua quotidianità sui social con scatti e video. Su Instagram si è mostrato in compagnia di Simpa, uno spitz tedesco nano dolcissimo e con un musetto difficile da dimenticare.

Riceve tanti complimenti l’amico ha 4 zampe, ma c’è sempre chi ha da ridire. Qualcuno, per esempio, gli ha chiesto come farà a prendersene cura se per lavoro è costretto a stare lontano da casa.