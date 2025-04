“Alt Polizia, dov’è il tagliandetto?”, da aprile obbligatorio sul parabrezza: senza sono 1.600€ di multa | Devi chiederlo al meccanico

La legge non ammette distrazione, ragion per cui dovrai tener conto di un obbligo. In caso contrario sarai costretto a svuotare il tuo portafoglio.

Il Codice della Strada è l’insieme delle regole che disciplinano il comportamento da assumere quando si è alla guida. Quando si effettua l’iscrizione presso la Motorizzazione Civile bisogna seguire i corsi per prepararsi all’esame scritto basato su concetti di vitale importanza.

Una volta superato anche l’esame della pratica si può mettere in tasca la patente. Ovviamente bisogna tener conto di quanto appreso per evitare situazioni spiacevoli. Un esempio? Rispettare il limite di velocità in base alle strade che si percorrono.

Se la Polizia ti becca sul fatto potresti andare incontro a delle multe o, nella peggiore delle ipotesi, al ritiro della patente. Questa drastica scelta dipende dai danni causati da un gesto sconsiderato.

Dato che le novità in materia sono all’ordine del giorno, sarebbe opportuno aggiornarsi periodicamente altrimenti qualcosa potrebbe sfuggirti. A tal proposito una scadenza, il 15 aprile, è imminente.

Multe salate in arrivo se non rispetti il Codice della Strada

Secondo quanto riportato sul sito scottiugo.it pare che ci saranno delle novità per coloro che ignorano un obbligo. Chi possiede un’automobile non potrà fare a meno di seguire quanto deciso. In caso contrario si pagherà una multa salata. Se si vuole essere precisi, non si deve andare oltre il 15 maggio per mettersi in regola.

La nuova norma punta sul risparmio del carburante e sulle prestazioni ottimali. Il tutto ruota attorno a un obiettivo da non sottovalutare, ovvero garantire la maggiore sicurezza quando si è al volante. In questo modo non si avranno delle spiacevoli situazioni e non si parla soltanto per il portafoglio.

Una regola fondamentale per garantire la massima sicurezza

In poche parole già l’anno scorso a partire da 15 aprile è diventato obbligatorio avere degli pneumatici estivi. Lo scopo è tutelare coloro che circolano stando al volante. Questo montaggio sarà valido da 15 maggio fino a 15 ottobre, con la deroga di un mese sia dall’inizio che alla fine delle due date indicate. È stato deciso ciò perché quelli estivi sono più aderenti all’asfalto rovente mentre quelli invernali riescono a garantire maggiore l’aderenza sulla neve.

Per questi motivi sarebbe opportuno che tu corressi subito ai ripari, senza la tener conto solo ed esclusivamente di un’ipotetica multa salata. A tal proposito sarà il meccanico di fiducia ad applicare un adesivo sul parabrezza e ti darà un tagliando con la data del prossimo cambio gomme.