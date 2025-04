“Ho solo fatto colazione”, ma gli piantano uno scontrino da 90€: è successo in questo bar di Roma | Ecco cosa aveva preso

Nel cuore della capitale italiana è accaduto un episodio davvero insolito. Il protagonista è un uomo di un certo spessore. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Roma è una città che riserva sempre tante sorprese non solo ai residenti, ma anche a coloro che decidono di recarsi lì per un weekend o qualche giorno in più. Il patrimonio artistico-culturale è il motivo principale. Basta pensare che il Colosseo ospita tanti visitatori nell’arco di un anno.

Tra una visita turistica e l’altra c’è chi si siede ai tavoli dei ristoranti e ordina i piatti tipici del posto, come la gricia e la carbonara. Poi gli amanti del buon caffè saldo sicuramente dove andare per non deludere le proprie papille gustative.

Uno dei bar più noti di Roma è l’Antico Caffè Greco, in attività dal 1760. Si trova in Via dei Condotti al civico 86 e tante sono le persone che vanno lì anche per le 300 opere esposte nelle sale.

La più grande galleria d’arte privata aperta al pubblico d’Italia ha fatto da sfondo a una insolita vicenda. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Una colazione insolita nel famoso bar di Roma

Sul sito open.online.it è stata riportata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Al centro della questione c’è un avvocato che ha voluto fare un gesto di cortesia, ma alla fine gli è stato puntato il dito contro. Non si sarebbe mai aspettato un finale simile, dal momento che la gentilezza viene ripagata in altro modo.

Ne ha parlato al Corriere della Sera il diretto interessato, il quale in un secondo momento ha ammesso di aver abbassato la guardia per un nano secondo. Ha ironizzato riferendo che d’ora in poi tutti lo ricorderanno come un uomo generoso.

Il saggio consiglio da prendere in considerazione

In poche parole l’avvocato ha voluto offrire al cliente un panino, un croissant, dell’acqua, due caffè e una pizzetta. Quando è andato alla cassa dell’Antico Caffè Greco è rimasto basito quando ha letto il conto sullo scontrino: 86 euro! Ha ammesso che avrebbe dovuto guardare il menù consapevole del fatto di essersi seduto allo stesso tavolo di Gabriele D’Annunzio.

“Bisogna sempre guardare i menu prima di ordinare…Quanto cara? Il panino con la bresaola è costato 20 euro…Il caffè 7 euro l’uno, il croissants sabato 16. E per mandare giù il tutto, l’acqua a 16 euro al litro, come un buon vino”, ecco le parole riportate dall’avvocato. La sua unica consolazione sarà quella di essersi seduto allo stesso tavolo del suo poeta preferito, ovvero l’esteta autore de Il Piacere.