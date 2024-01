Allerta alimentare: ritirato questo prodotto dal mercato | Se lo avete in casa non mangiatelo proprio

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro degli scaffali di alcuni lotti di un prodotto alimentare preciso. Purtroppo gli italiani dovranno farne a meno in questi giorni di festa

In questi giorni tante persone hanno abbandonato la dieta per lasciarsi andare ai piaceri della tavola. Oltre a gustare delle prelibatezze, si approfitta anche di questi momenti per stare con i propri cari. Sicuramente in tanti avranno assaporato questo determinato prodotto alimentare.

Settembre rappresenta il mese in cui questo alimento è ampiamente è diffuso ed è ottimo per preparare delle marmellate fatte in casa. Esistono svariate ricette semplici, soprattutto di dolci. Quelli più noti sono il fistringo marchigiano, zelten Trentino, cavallucci marchigiani e pan dei morti.

È ricco di proprietà nutritive con alto contenuto di fibre e di antiossidanti. Può migliorare la digestione e controllare la pressione sanguigna e la glicemia. A prescindere da ciò bisogna consumarlo sempre con moderazione, come tutto del resto.

Tuttavia in questi giorni è stato lanciato un allarme per mettere in guardia coloro che lo hanno acquistato in questi giorni al supermercato.

Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme

L’alimento in questione rientra tra quelli che gli italiani stanno proponendo a tavola nei giorni di festa. Le sue origini vengono fatte risalire alla Caria, la regione dell’Asia Minore. Secondo alcune testimonianze si dice che sia stato coltivato presso le prime civiltà della Palestina e dell’Egitto e successivamente si diffuse in tutto il Mediterraneo.

Solo dopo la scoperta dell’America questo alimento si diffuse non solo in quel continente, ma anche in Cina, Giappone e Australia. Le coltivazioni più importanti si trovano in Spagna, Grecia, Turchia, Italia, Francia, Portogallo, Argentina e la lista è ancora lunga. Stiamo parlando dei fichi.

Ecco cosa bisogna buttare nella spazzatura senza alcuna esitazione

Si tratta dei fichi giganti del marchio Ventura della confezione da 300 grammi. Il motivo del ritiro dal mercato è per il rischio microbiologico causato dalla presenza di aflatossina. È un fungo che predilige un clima caldo e umido ed è classificato tra i cancerogeni certi per gli esseri umani. Può essere presente in prodotti alimentari come frutta secca, arachidi, oli vegetali grezzi, semi di cacao e per appunto i fichi.

Il Ministero della Salute ha ritirato il lotto di produzione con il codice 350020356/2-11-795-23. La sede in cui è stato preparato e confezionato il lotto si trova in Turchia con una data di scadenza prevista per giugno 2024. Chi ha acquistato questa confezione deve subito riportarla al supermercato o direttamente buttarla nel cestino dell’umido.