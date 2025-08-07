Allarme cozze, ritirate dai supermercati per contaminazione batterica | Ministero: “Non consumatele, pericolo immediato”

Se hai acquistato queste cozze devi assolutamente sbarazzartene perché sono un pericolo per la tua salute. Ecco qual è il lotto e l’azienda di produzione.

La cucina italiana è sicuramente una delle più apprezzate nel mondo. Prodotti di prima qualità vengono utilizzati e la bellezza di un piatto si fonde alla perfezione con il sapore. Non a caso i turisti approfittano del soggiorno nel nostro Paese per sedersi alle tavole dei ristoranti e scegliere le eccellenze culinarie.

Un grande successo i piatti con i frutti di mare e quello più richiesto è a base di cozze. Su giallozafferano.it ci sono tantissime ricette che possono essere prese in considerazione anche da chi nella vita non svolge il lavoro dello chef.

Cozze alla tarantina, spaghetti allo scoglio, impepata di cozze, insalata di mare, cozze gratinate virgola zuppa di pesce, pasta con patate e cozze, sautè di cozze e vongole…Le alternative sono tante, dunque non resta che scegliere in base ai propri gusti.

Tuttavia se hai acquistato delle cozze con questo determinato lotto devi assolutamente optare per un altro piatto da mettere a tavola. C’è un motivo ben preciso.

Getta nella spazzatura queste cozze! Rischi grosso

Sul sito fanpage.it è stata riportata una notizia che ha allarmato coloro che non possono fare a meno di mangiare un bel piatto a base di cozze. Il Ministero della Salute è intervenuto e questo lo dimostra quanto sia preoccupante la situazione. Il prodotto alimentare in questione è stato ritirato dal mercato proprio per salvaguardare l’incolumità dei consumatori.

È ben risaputo che il richiamo dei prodotti alimentari avviene anche in via precauzionale per evitare di andare incontro a delle situazioni spiacevoli. Basta un minimo dubbio per dare avvio a dei controlli ferrei e se qualcosa non convince si corre subito ai ripari. A tal proposito dal commercio è stato tolto un lotto di cozze vendute a marchio Olbiesina.

Un piatto potrebbe essere fatale! Massima attenzione

Il lotto in questione è ITA/066 per un peso totale di 680 kg prodotto confezionato dall’azienda Spano Group Srl nello stabilimento di Olbia, in provincia di Sassari. La scadenza è il 21 luglio 2025, dunque in tutto è avvenuto giorni fa. È stata riscontrata la presenza dell’Escherichia Coli, un germe che rappresenta un pericolo per la sua tossicità. Induce una grave forma di diarrea emorragica e insufficienza renale acuta. Da non dimenticare anemia, piastrinopenia.

Si può essere anche una complicazione in seguito a un’infezione da STEC che può avere come sintomi la diarrea, i crampi addominali, febbre, nausea, vomito e infiammazione intestinale. In alcuni casi si rischia perfino la morte. Per questi motivi se hai acquistato questo prodotto alimentare devi assolutamente gettarlo nella spazzatura o riportarlo indietro.