Alfonso Signorini, chiesto il cambio immediato dell’opinionista: il volto noto di UeD al posto di Cesara

Alfonso Signorini, chiesto al conduttore un cambio immediato dell’opinionista. La star di UeD pronta a prendere il posto di Cesara.

Il padre di tutti i reality è iniziato ormai da circa un mese e mezzo. Ergo possiamo ben dire che sia entrato più che mai nel vivo. Le squadre e i vari gruppetti all’interno della Casa Più Spiata D’Italia si sono formate/i. Sono arrivate tante confidenze nonché diatribe fortissime. E quasi ogni giorno volano stracci tra i concorrenti che da quest’anno si chiamano semplicemente inquilini.

Quest’anno nel mirino c’è Beatrice Luzzi che è invece molto amata dal grande pubblico. Non per nulla ogni volta che viene messa al televoto si salva sempre. La stessa identica cosa si può dire di Grecia Colmenares. Tra l’altro pare che chiunque si metta contro l’ex star di Vivere poi rischi l’uscita dalla Casa.

Tra l’altro lei, ormai è ben chiaro a tutti, gode della massima stima di Alfonso Signorini ma forse non del tutto di Cesara Buonamici. La giornalista del TG5 è stata fortemente voluta nel ruolo di nuova opinionista del GF da Pier Silvio Berlusconi in persona in nome della grande stima che da tempo prova per lei.

Alfonso Signorini, richiesta immediata di cambio di opinionista

Fatto sta che ora si parla di un cambio richiesto e pure nell'immediato per lei. Difatti pare che ci sia un volto molto popolare e amato di Uomini e Donne che sarebbe prontissimo a prendere il suo posto. Del resto la dialettica non le manca e le sue battute sanno arrivare dritte e rapide al destinatario.

La sua ironia è pungente e talvolta è in grado di mettere in atto in un battito di ciglia diatribe fortissime che vanno avanti per giorni e ora. Tanto più che non si fa mai e poi mai scrupoli nel dire quel che le passa per la testa in quel momento, facendo pure sfoggio di un linguaggio alquanto colorito. Avete capito di chi stiamo parlando?

Tina Cipollari, super richiesta anche per il GF

Di lei, della splendida Tina Cipollari. In ogni caso si tratta solo di un desiderio espresso in Rete da una sua estimatrice al quale hanno dato adito tantissimi altri. Del resto la vamp non è di certo un personaggio che passa inosservato quando è in TV. All’inizio di stagione si pensava che volesse contenere con le sue esternazioni ma poco dopo si è lasciata nuovamente andare.

E così sono ricominciati a volare stracci in studio. Le clip delle varie discussioni sono state poi prontamente condivise in Rete ove sono diventate virali. Resta comunque anche il fatto che lei ha dimostrato pure una grandissima umanità quando è andata a consolare Gemma, la sua eterna rivale, per la fine della sua frequentazione con il cavaliere Maurizio.

