Can Yaman, raptus di rabbia sul set: inferocito contro di lui | Le riprese di Viola come il mare finiscono male

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Purtroppo di recente è stato protagonista di uno spiacevole episodio avvenuto sul set della fiction Viola come il mare

Tutti sono concordi nel dire che Can Yaman sia diventato uno degli attori più affermati degli ultimi anni. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa bravura, senza dimenticare l’inestimabile fascino. Infatti ha fatto impazzire il pubblico femminile nel ruolo di avvocato nella soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Tuttavia il vero successo è arrivato con Daydreamer – Le ali del sogno nei panni di un fotografo che si innamora della dolce Sanem (Demet Ozdemir). La loro storia ha fatto sognare grandi piccini, dunque qualcuno ha sempre sperato che fossero una coppia anche nella vita reale.

In realtà c'è solo una grande intesa tra loro che non va oltre il set televisivo. A breve lo vedremo in El turco e Sandokan dove ha ottenuto i ruoli di protagonista. Inoltre entro i prossimi mesi lo rivedremo di nuovo accanto a Francesca Chillemi in Viola come il mare.

In passato in tanti speravano in una love story, ma dopo mesi di silenzio hanno dichiarato di essere solo amici. D’altronde lei è legata sentimentalmente a un altro. Purtroppo i due attori sono stati al centro dell’attenzione per via di un episodio avvenuto durante le riprese della fiction. Ecco cosa è successo.

Can Yaman perde le staffe sul set contro una donna

Per quanto riguarda la vita privata Can Yaman non ha avuto una relazione con Diletta Leotta. Quest’ultima si era recata persino in Turchia per conoscere i genitori di lui. L’attore le ha regalato un anello per suggellare il loro amore. Eppure l’idillio è terminato in modo del tutto inaspettato.

Can Yaman non ne ha mai fatto parola mentre lei si è sbilanciata durante qualche intervista riferendo di non aver mai tollerato alcuni suoi atteggiamenti. A distanza di mesi qualcun’altro si è lamentata per lo stesso motivo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“Reagirò piuttosto che tacere”

In questi giorni si stanno girando le scene della fiction nel cuore della città di Palermo. Come sempre l’attore è molto gentile e disponibile con le fan che chiedono con garbo foto e autografi. Alla fine tornano a casa col sorriso stampato sulle labbra, ma qualche volta accade l’esatto opposto.

E’ stato il caso di una ragazzo dimostratosi invadente al punto tale che Can Yaman ha preso il cellulare (posizionato quasi all’interno dell’auto mentre era in movimento) per poi gettarlo a terra. Il video è stato divulgato sui social e, di conseguenza, c’è chi gli ha dato ragione e chi no. Subito dopo il diretto interessato ha condiviso una Instagram story per mettere in chiaro la sua posizione.

© Riproduzione riservata