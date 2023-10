Giovanna Civitillo ‘scavalca’ Amadeus, chi gli raccomanda per Sanremo | “Praticamente siamo quasi parenti”

Giovanna Civitillo ha deciso di vuotare il sacco e così è emersa una verità del tutto inaspettata. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Giovanna Civitillo è nota per essere la moglie di uno dei conduttori più amati dagli italiani. La storia d’amore ha avuto inizio grazie al programma L’Eredità dove lui era il conduttore mentre lei la ballerina di punta. Con il momento “della scossa” è riuscita a conquistarlo.

Pare che lui l'abbia corteggiata fino a proporle un caffè. All'inizio lei era titubante anche per una questione anagrafica, ma alla fine accettò l'invito e da allora sono inseparabili. Nello studio di Domenica In lo ha raccontato lei in persona: "Non vedevo l'ora di andare al lavoro perché avevo bisogno di lui, di vederlo. Il mio obiettivo era incontrare il suo sguardo. Quindi lavorando insieme è nato questo amore meraviglioso".

Nel 2009 sono diventati marito e moglie e hanno accolto nella loro vita l’unico figlio José Alberto Sebastiani. Per fortuna il ragazzo ha un buon rapporto con Alice Sebastiani, ovvero la primogenita di Amadeus e dell’ex moglie Marisa Di Martino.

Amadeus presenta ogni sera nel piccolo schermo con il programma Affari tuoi e a breve lo rivedremo al timone della conduzione del Festival di Sanremo. Tra i cantanti ci potrebbe essere uno raccomandato proprio dalla moglie. In realtà le cose stanno diversamente.

La raccomandazione di Giovanna Civitillo per lei? Ecco la verità

Di recente non si parla d’altro per via di un’ospite nello studio di Bellama‘ che ha fatto una richiesta esplicita ad Amadeus. Attualmente è una concorrente di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti.

La persona in questione non è altro che Pamela Prati. Ma che cosa hanno le due donne in comune? In effetti non c’è una parentela vera e propria. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’insolita vicenda.

“Credo che ci starei benissimo”

In poche parole Pamela Prati, nello studio del conduttore Pierluigi Diaco, ha fatto una dichiarazione inaspettata su una sua ipotetica esibizione sul palco dell’Ariston: “A Sanremo ci andrei sia come co-conduttrice che come cantante. O come co-conduttrice che canta. Mi sono autocandidata e credo che ci starei benissimo”.

Poi ha proseguito facendo una sorta di appello con un velo di ironia: “Amadeus è sposato con una mia ballerina, Giovanna. Che c’entra? Niente, siamo quasi parenti”. Un discorso puramente ironico, ma ci sarà un fondo di verità nella faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

