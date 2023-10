Elena D’Ammario, l’addio è arrivato tra la commozione generale: il triste annuncio della ballerina di Amici

Elena D’Ammario, si parla dia addio per lei. L’annuncio della ballerina di Amici spezza i cuori.

La storia del padre di tutti i talent ci ha ampiamente insegnato nel corso del tempo che non è necessario vincere per affermarsi nella vita e nel mondo professionale. E non lo è nemmeno arrivare secondi, dunque a un soffio dall’alzare la coppa del vincitore al cielo con le lacrime agli occhi e l’emozione che ti pervade ogni centimetro del tuo corpo.

Se parliamo di danza possiamo affermare che Stefano De Martino, pur essendo arrivato quinto alla finalissima, dove ha trionfato la sua celebre ex Emma Marrone, è diventato comunque sia un professionista molto affermato e oggi è uno showman di punta della Rai, nonché richiestissimo a Teatro.

E lo stesso lo possiamo dire di Elena D’Ammario, che figura tra le ballerine professioniste del programma che tanti anni fa le diede la fama. All’interno della scuola conobbe il cantautore Enrico Nigiotti che è stato il suo primo vero e grande amore. Il loro idillio finì ben presto ma lei lo ricorda sempre con grande affetto.

Elena D’Ammario, l’addio è arrivato

La ballerina di recente ha anche debuttato come attrice nella serie di successo di Rai 1 Che Dio Ci Aiuti dove ha interpretato una giovane mamma in grande difficoltà. Per tutta estate poi ha infiammato l’etere con tanti suoi scatti in costume da bagno, perlopiù in bikini, dove ha ancora una volta messo in risalto la sua fisicità da dieci e lode.

In ogni i caso i suoi estimatori, che sono decisamente sempre più numerosi, devono necessariamente mettersi il cuore in pace dal momento che il suo batte forte per un bellissimo giovane uomo. Parliamo dell’attore Massimiliano Caiazzo. Ora però Elena ha lasciato i suoi fan senza parole con un annuncio. Ha parlato di addio. E la commozione generale è davvero tanta.

Se ne è andata la sua adorata nonna

No, non si tratta di quello nei confronti del suo fidanzato o del padre di tutti i talent, bensì di quello che lei ha rivolto alla sua adorata nonna che se ne è andata d’improvviso da questo mondo, spezzandole il cuore in mille pezzi. ” Non voglio stare senza di te“, scrive la ballerina a corredo del breve album che ha condiviso su Instagram.

In primis vediamo nella foto la sua parente, ancora giovanissima, insieme al nonno che ora ha raggiunto in cielo mentre nella nel secondo contenuto possiamo notare un video dove la signora parlava di se. A starle vicino i suoi fan ma anche amici e colleghi come Raimondo Todaro, Stefano De Martino e Anastasia Kuzmina oltre che la divina Lorella Cuccarini.

