Tomaso Trussardi, a distanza di anni fa capire cosa gli ha fatto Michelle: “Non posso tacere su queste stupidaggini”

Il Tomaso Trussardi che di certo non ti aspetti. A distanza di anni fa capire che cosa gli ha fatto Michelle. Non poteva più tenerselo dentro.

Non è di certo un uomo che ama molto parlare di se e della sua vita privata che tale per lui dovrebbe sempre e comunque rimanere. Tuttavia ciò non è mai stato possibile e non è nemmeno tuttora. Del resto lui è stato unito per ben dieci anni in matrimonio con una vera star del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. E con lei ha messo al mondo due figlie che sono ancora piccine.

Insomma, era davvero dura rimanere nell’ombra per lui quando era legato a una showgirl amatissima come lo è Michelle Hunziker. E ancora oggi l’affascinante imprenditore bergamasco fa parte del chiacchiericcio più sfrenato. Diciamo che è pure caccia grossa per scoprire se si è fidanzato e chi sia in tal caso la fortunata con tanto di nome e di cognome.

In ogni caso ora come ora nessun nome è certo. Nel frattempo lui ha mantenuto buoni rapporti con la ex per il bene delle creature che hanno in comune. Si era parlato anche di un ritorno di fiamma tra di loro che tuttavia non c’è mai stato. Lui, a detta di alcuni sui cari amici, lo avrebbe voluto ma lei no. E dunque niente di fatto!

Tomaso Trussardi, che cosa le ha fatto Michelle, la confessione dopo anni

Fatto sta che lei, poco dopo che ha dato insieme a Tomaso l’annuncio del loro matrimonio tramite una nota stampa, è stata avvistata con un altro. I due hanno iniziato a frequentarsi in primavera ma la loro passione è letteralmente esplosa in estate, in particolare in Sardegna, la terra di lui. Anche quest’anno lei ci è tornata ma a quanto pare non è avvenuto nessun incontro con lui.

Lui che è un bellissimo e sensuale medico di nome Giovanni Angiolini che in passato abbiamo già ammirato al GF dove il suo fascino non era certamente passato inosservato. Tuttavia a settembre 2022, a vacanze concluse, il loro idillio è finito. Lei è stata a lungo single e oggi ha un nuovo amore. Parliamo di Alessandro Carollo. E Tomaso, a distanza di anni, apre il rubinetto su ciò che lei in passato gli ha fatto.

“Non posso tacere su queste stupidaggini”, la sua amara confidenza

“Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per ritornare insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini“, ha dichiarato Trussardi al Corriere della Sera tempo fa.

Al tempo si era detto non pronto a intraprendere una nuova relazione con una donna diversa da Michelle e aveva etichettato come un uomo non perbene Angiolini che si era insinuato tra lui e Michelle quando erano ancora sposati anche se il loro matrimonio era già in crisi. E di Carollo che cosa ne penserà? I fan attendono con ansia una sua opinione a riguardo.

