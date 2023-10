Questa dolcissima bimba oggi è conosciuta da tutta Italia: solo un occhio molto attento la riconosce al primo sguardo

Qualcuno ha già capito di chi si tratta mentre altri hanno bisogno di qualche indizio. Andiamo a elencarne un paio per dare un nome a questa dolcissima bambina

La bambina della foto ha uno sguardo dolce e un viso paffuto. Chi la segue con assiduità ha subito capito che si tratta di lei, una delle donne più note sia del mondo dello spettacolo che della politica. Se qualcuno non è riuscito nel fare ciò, può arrivarci da solo con dei piccoli indizi.

Nata il 15 luglio 1985 a Napoli, oggi è una splendida donna di 38 anni. Fin da piccola ha mostrato interesse per la politica, ragion per cui dopo il diploma si è iscritta a Scienze politiche. Nel frattempo ha lavorato come showgirl in un programma televisivo di Telecapri noto come Telecafone.

Dopo aver compiuto la maggiore età, si è candidata alle elezioni della sua città natale, ma non ha ottenuto tanti voti. Nel mondo della politica ha conosciuto un uomo, del quale si è follemente innamorata. Non si è fatta avanti perché quel periodo lui era sposato e i genitori non erano affatto d’accordo anche per via della differenza abissale di età.

Una volta raggiunta la separazione, la donna in questione ha corteggiato serratamente l’uomo fino a conquistare il suo cuore nel 2011. Tuttavia solo l’anno successivo hanno deciso di uscire allo scoperto per via di un’ospitata a Domenica 5 di Barbara D’Urso. È diventata anche amica della figlia del compagno e molte imitatrici, come Virginia Raffaele, l’hanno imitata per alcune sue caratteristiche che non sono mai passate inosservate. Non avete ancora capito chi è? No? Andiamo oltre.

Lei è stata con un politico di spicco

L’uomo che è stato al suo fianco per un paio di anni non è altro che Silvio Berlusconi. Per lui lei ha frequentato lezioni di bon ton e di dizione e ha cambiato totalmente outfit nell’armadio pur di essere alla sua altezza.

Nel 2020 la loro relazione è giunta al capolinea, ma sono rimasti in buoni rapporti. “Al mio presidente vorrò sempre bene infinito. Gli auguro tutta la felicità del mondo e spero che possa trovare una persona che si prende cura di lui come ho fatto io”, ecco cosa ha detto Francesca Pascale.

Una storia d’amore da favola!

Francesca Pascale adesso è felice accanto alla cantante Paola Turci che fa sposato dopo un intenso periodo di frequentazione. Le due sono state beccate dei fotografi del settimanale Oggi che hanno scattato delle foto nella loro vacanza nel Cilento su uno yacht.

Sono convolate a nozze nel mese di luglio dell’anno scorso a Montalcino. Entrambe erano vestiti di bianco ed erano bellissime. Ancora oggi pubblicano teglie e riscatti sui rispettivi profili social.

