Alessandra Celentano, come mai non è diventata mamma: dietro la dura facciata, il triste retroscena

Alessandro Celentano, il motivo della sua mancata maternità. Il suo segreto, nascosto per anni, è stato svelato.

Da tantissimi anni Alessandra Celentano, nipote del celebre Molleggiato, opera con successo alla Corte di Maria De Filippi. E lo fa nel ruolo di integerrima insegnante di ballo classico. Lei non è molto ben vista da tanti allievi che la trovano fin troppo severa. Tra le sue scoperte all’interno della scuola ci sono da annoverare Anbeta e, in tempi assai più recenti, la splendida Isobel.

Quest’ultima ha ben presto dimostrato di possedere tutte le carte in regola per farcela nel vasto, quanto complesso, mondo dello Spettacolo. Non per nulla, oltre a essere molto versatile nell’arte del ballo, sa cantare, condurre e recitare alla grande. Dulcis in fundo è bellissima e molto simpatica. Ora figura tra i professionisti del programma.

E ovviamente tutto ciò è fonte di infinito orgoglio per Alessandra con la quale la sua ex allieva ha un meraviglioso rapporto. Molto commovente è stato tra l’altro il loro incontro di mesi fa a Verissimo, dalla divina Silvia Toffanin. Tuttavia la Celentano non è solo molto temuta da tanti allievi ma è anche talvolta criticata dai suoi colleghi per i suoi modi definiti fin troppo bruschi e diretti.

Alessandra Celentano e la verità sulla mancata maternità

Anche sui Social, dove si parla tantissimo di Amici, talora viene attaccata dai fan della trasmissione per come ha attaccato alcune allieve non tanto per il loro stile ma per la loro forma fisica, ritenuta non idonea, a sua detta, per chi voglia intraprendere una carriera nella danza. E parliamo indubbiamente di un ambiente che lei conosce molto bene e da vicino.

Non per nulla danza fin da quando è bambina e ha sudato le classiche sette camicie per farcela. Ha lavorato sodo e ha fatto tanta gavetta e poi ha deciso di dedicarsi all’insegnamento. E i figli? Quelli no, non sono arrivati. Non ci ha mai pensato a diventare mamma? La verità sulla sua mancata maternità.

La sua commovente confessione

L’ha svelata lei stessa durante una sua seguitissima ospitata a Belve, dalla divina Francesca Fagnani. ” Mi è dispiaciuto non diventare madre anche perché è stato uno dei motivi della mia separazione. Provammo anche a fare inseminazioni che non andarono in porto, poi mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace. Vuol dire che non doveva essere”, ha confessato Alessandra quasi commossa.

Dopo aver chiuso con l’affascinante Angelo Trementozzi con il quale è rimasta in ottimi rapporti non ha più avuto un uomo. Pare che sia di giusti difficili e che sia rimasta casta per oltre 13 anni. Ultimamente però durante una gita in barco con la cugina Rosita è stata avvistata con il bel Josè. Che sia lui il suo nuovo amore?