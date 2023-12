Alberto Matano, nonostante i successi arriva la triste notizia: questa è davvero difficile da digerire

Alberto Matano, brutta, bruttissima notizia per lui. Nonostante i clamorosi successi, è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Non se l’aspettava di certo il bravo e affascinante Alberto. E ovviamente nemmeno i suoi tanti estimatori che lo seguono non solo sui Social, in particolare su Instagram dove è parecchio attivo, ma anche e soprattutto in Tv. Da tre anni saldamente al timone de La Vita In Diretta, quest’anno con il suo programma sta sconfiggendo alla grande la sua diretta rivale.

Stiamo parlando di Myrta Merlino che ha lasciato La7 dove ha operato per tanto tempo per approdare a Mediaset. Qui conduce Pomeriggio Cinque, lo storico rotocalco di Canale 5 che per 20 anni è stato condotto da Barbara D’Urso. E se lui riusciva praticamente a battere quasi sempre a livello di share la divina Carmelita, ora l’altra la sta davvero stracciando.

Non per nulla, dati alla mano, ottiene solitamente ben il 20%. Ed è per questo motivo che si sta iniziando a mormorare che la Merlino possa essere sostituta e pure di gran carriera. Tuttavia dalla sua parte c’è il fatto che goda della massima stima di Pier Silvio Berlusconi che l’ha fortemente voluta nella sua Azienda.

Alberto Matano, nonostante i successi, arriva la doccia fredda

Fatto sta che pure Matano che invece, come abbiamo appurato, va fortissimo rischierebbe comunque sia il posto. Ovviamente la notizia ha dell’incredibile e, se vogliamo, pure dell’assurdo. Tuttavia c’è anche da dire che dopo la scelta di allontanare dal timone de L’Eredità Flavio Insinna, che piaceva tantissimo alla sua conduzione ha sconvolto i più.

E ora si presume che arrivi al suo posto il bravo Marco Liorni, forte dell’incredibile successo riscontrato da Reazione a Catena. In stand by sarebbe stato messo in tale direzione, a quanto pare, Pino Insegno dopo il clamoroso flop ottenuto da Il Mercante In Fiera. Tuttavia pare che l’ex componente de La Premiata Ditta non abbia la minima intenzione di gettare la spugna, anzi!

Fuori da La Vita In Diretta, chi vuole fargli le scarpe

Non per nulla Alberto Dandolo dalle pagine di Oggi ci fa sapere che sarebbe proprio a lui a voler tentare il colpaccio, conducendo proprio La Vita In Diretta alla quale auspicherebbe da tempo. Altro papabile nome è quello di Roberto Poletti che abbiamo tra l’altro più volte visto alla Corte di Matano.

Tuttavia Alberto non sarebbe affatto cacciato dal programma. Semplicemente dopo che ha ottenuto l’importante nomina di Vicedirettore dell’ ‘Intrattenimento del Daytime della Rai, potrebbe pensare di lavorare maggiormente dietro le quinte e nell’Amministrazione più che davanti alle telecamere.