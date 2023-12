Cesara Buonamici, neanche pochi mesi e già viene sostituita: chi vogliono al Gf al suo posto

Alcuni telespettatori del Grande Fratello hanno espresso il desiderio di far sostituire Cesara Buonamici. Andiamo a scoprire chi potrebbe essere il nuovo o la nuova opinionista

Alfonso Signorini è nuovamente al timone della conduzione del reality più longevo della televisione italiana. Per rendere le dinamiche della casa più accattivanti la produzione ha pensato bene di far entrare Perla, l’ex fidanzata di Mirko. Dall’esterno Greta ha dichiarato di non voler sapere più nulla di lui.

Eppure da qualche ora ha annunciato che farà il suo ingresso al Grande Fratello nella diretta che andrà in onda questo sabato. L’ex tentatrice ha comunicato che non si intrometterà tra i due perché ha intenzione di vivere a 360 gradi questa nuova esperienza televisiva.

Nel frattempo gli occhi sono puntati anche su Beatrice Luzzi alle prese con Giuseppe Garibaldi, ma allo stesso tempo dedica del tempo a Vittorio Menozzi. Nell’ultima diretta ha semplicemente detto che si fanno compagnia a vicenda nella routine giornaliera.

Nello studio sia il conduttore che Cesara Buonamici commentano tutto ciò che accade davanti alle telecamere coinvolgendo anche i presenti. Quest’anno il ruolo di opinionista è stato affidato al giornalista di canale 5, però qualcuno ha avuto da ridire. Infatti si sta parlando di una sostituzione.

Sostituzione imminente per Cesara Buonamici al Grande Fratello?

Da quando Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello si sono alternati vari opinionisti: Pupo, Wanda Nara, Sonia Bruganelli, Adriana Volpe e Orietta Berti. I telespettatori sanno che la Bruganelli e la Volpe non avevano bei rapport. Non a caso la discussione era sempre dietro l’angolo.

Con Orietta Berti le cose sono andate diversamente, eppure sono stati introdotti ugualmente dei cambiamenti. Adesso c’è solo un’opinionista e pare che non sia di gradimento per alcuni utenti social che hanno inviato un messaggio a Signorini. Ecco cosa è stato scritto e qual è stata la risposta.

“Un pesce fuor d’acqua”

“Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obiettivo sia quello di uscirne il più pulita possibile”. Parole rivolte a Cesara Buonamici che non sono passate inosservate.

Altri hanno addirittura fatto richiesta di un ritorno di Sonia Bruganelli perché lei, secondo il parere della maggior parte degli italiani, riusciva a svolgere nel migliore dei modi il lavoro assegnato. A tal proposito Alfonso Signorini è intervenuto con la sua solita ironia per spiegare la mancata sostituzione: “Poi finirei per chiamare Sonia Cesara”. Chi segue le dirette sa bene che tende a confondersi spesso con i nomi.