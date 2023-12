Simone Di Pasquale, dopo Natalia Titova ha ritrovato il sorriso con lei: alcuni dicono che sia più bella della ballerina

Simone Di Pasquale, il ballerino ha ritrovato finalmente il sorriso dopo Natalia Titova. Chi è la bellissima.

Per tanti, tantissimi anni, ci ha letteralmente stregato in pista a Ballando Con Le Stelle non solo nelle vesti di ballerino professionista ma anche di maestro. Successivamente ha deciso, in accordo con la splendida Milly Carlucci, di operare maggiormente dietro le quinte dei suoi show. E così ora lavora ancora al programma danzereccio di Rai 1 ma come commentatore a bordo pista.

Lo stesso identico ruolo lo svolge, sempre insieme alla cara amica e collega Sara Di Vaira, al Cantante Mascherato. E tra l’altro per quello show ha anche partecipato come concorrente, mettendo in luce le sue incredibili doti di showman. Simone è anche un bravo conduttore e pare che pure la strada della conduzione per l’appunto sia quella che voglia maggiormente intraprendere.

In ogni caso il suo più grande e vivo amore rimane sempre e comunque la danza. Non per nulla è super attivo con corsi e la sua scuola. Di Pasquale non è però un uomo vincente soltanto sul fronte lavorativo ma lo è nella sua vita a 360 gradi. In passato è stato legato sentimentalmente parlando alla splendida Natalia Titova che fa da tempo coppia fissa con Massimiliano Rosolino.

Simone Di Pasquale, ha ritrovato il sorriso grazie a lei

Con il nuotatore la ballerina, che è anche stata la sua maestra quando lui ha partecipato come concorrente a Ballando Con Le Stelle dove insieme hanno trionfato, ha messo al mondo due bellissime figlie. Non si parla per loro di matrimonio. Simone, che è un uomo molto riservato, dopo di lei ha ritrovato il sorriso in tempi più recenti.

La donna in questione è bellissima e, anzi, per molti suoi fan, compresi quelli della prima ora, sarebbe ancora più affascinante della stessa Titova. Ora i due non si nascondono più. Ed è stata lei, che è profondamente innamorata di lui, a volergli fare una splendida dedica sui Social, ove lo ha ringraziato per aver deciso di condividere la sua vita con lei. Chi è lo splendore di donna.

Chi è la bellissima

Bionda, solare e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare. Così si può descrivere, e pure a buonissima ragione, la meravigliosa Maria Di Stolfo che di mestiere svolge quello di insegnante di scuola primaria. Nonostante ciò ama molto anche la conduzione e ha pure un passato da Miss.

Lei e Simone si sono ritrovati dopo tanti anni grazie al padel, come ha rivelato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo TV. Da allora non si sono più lasciati e il loro sentimento cresce ogni giorno sempre di più. Con lei il ballerino fa davvero sul serio. Lei che ha definito “una donna vera e che non teme le debolezze“.