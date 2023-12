Questo dolce bimbo già sognava in grande: oggi infatti è il più famoso d’Italia | Chi è

Il bambino della foto è uno sportivo di spicco, in quanto il più forte di sempre. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Gli appassionati di sport hanno subito capito di chi si tratta. Lui attualmente è alto 188 cm e pesa 76 kg con ben 10 titoli vinti alle competizioni di fama mondiale. Per chi non ha ancora capito di chi si tratta ci sono degli indizi.

È nato a San Candido (un comune italiano nella provincia di Bolzano in Trentino Alto Adige con meno di 4000 abitanti) il 16 agosto 2001. All’età di 4 anni ha iniziato a praticare lo sci e dopo tre anni ha vinto il 32° Gran Premio Giovanissimi 2009. Nonostante la carriera di sciatore assicurato, ha deciso di dedicarsi a un altro sport, ovvero il tennis.

Il primo che ha subito notato il suo talento è stato il maestro Heribert Mayr che lo ha raccomandato al coach Andrea Spizzica. Gli impegni sportivi sono aumentati a dismisura, ma ciò non gli ha tolto del tempo allo studio. Infatti ha frequentato le scuole superiori all’istituto tecnico Walther di Bolzano fino a quarto anno.

Nel 2020 si è trasferito nel Principato di Monaco e dal 2015 ha iniziato l’attività da professionista. Ha vinto il primo incontro tra professionista alle qualificazioni del Futures Croazia F4 e nel 2018 è entrato per la prima volta nella classifica mondiale ottenendo la posizione 1592.

Nel 2018 ha vinto nel Futures Egypt F3 a Sharm El Sheikh. Ha esordito nel circuito Challenger al Torneo di Como e l’anno successivo ha trionfato alla Next Gen ATP Finals. Non avete ancora capito chi è? Perfetto, proseguiamo.

Ecco chi è il giovanissimo talentuoso

Ad Anversa ha raggiunto per la prima volta una semifinale nel circuito Maggiore, il più giovane italiano di sempre nel proseguire in un torneo ATP.

È stato il primo tennista italiano a vincere alla Next Generation ATP Finals e questo gli ha permesso di essere stato scelto per il premio di Newcomer of the Year, cioè tennista rivelazione dell’anno. Dopo la ripresa dalla pandemia ha partecipato al torneo di qualificazione del Western&Southern Open, ma senza successo.

Un fuoriclasse dello sport italiano

Il tennista in questione non è altro che il giovane talentuoso Jannik Sinner. Destrimano, ha il rovescio rimane il suo colpo migliore. Con i suoi rovesci mostra di avere una buona capacità di controllo della racchetta. La statura lo agevola nella spinta di servizio.

Il suo acerrimo nemico in campo è Novak Djokovic, un tennista serbo. Dal 2021 hanno iniziato a sfidarsi a Wimbledon, alle ATP Finals di Torino e nella semifinale della Coppa Davis. In totale Sinner ha portato a casa 4 vittorie e il tennista serbo 2.