Silvia Toffanin, sapete chi è la sua migliore amica? Purtroppo ultimamente è stata tradita brutalmente

Silvia Toffanin, conoscete il nome della sua best friends? Purtroppo nell’ultimo periodo è stata brutalmente tradita.

Se parliamo di Silvia Toffanin dobbiamo metterci in testa fin da subito di parlare non solo di una conduttrice molto brava e apprezzata dal grande pubblico italiano. Difatti lei è anche una delle indiscusse punte di diamante delle Reti Mediaset insieme alla divina Maria De Filippi. Le due tra l’altro si stimano tantissimo a vicenda, si vogliono un gran bene e sono molto amiche.

Tra l’altro durante il funerale di stato del compianto suocero Silvio Berlusconi, la vedova Costanzo si è avvicinata alla nuora in lutto per infonderle coraggio. Ciò non è passato inosservato non solo agli occhi dei numerosissimi presenti ma anche dei fotografi e delle telecamere. Lo scorso anno poi le due avevano stretto una fortissima sinergia con due loro trasmissioni.

Difatti alcuni partecipanti di C’è Posta Per te, che tornerà in onda il sabato sera in prime time su Canale 5 a partire da Gennaio, subito dopo le feste, li abbiamo poi visti a Verissimo per raccontare come erano poi andate le cose tra di loro dopo l’apertura della famosa busta. Ora poi si mormora che possa essere proprio la Toffanin a condurre la nuova edizione de La Talpa, prodotta dalla Fascino della De Filippi.

Silvia Toffanin, chi è la sua migliore amica

Silvia era anche molto legata a Maurizio Costanzo che ha intervistato più volte per il suo rotocalco facendolo però intervenire in collegamento da casa sua. Ed è stata lei a seguire in diretta per la TV i funerali del giornalista e conduttore che ha fatto la Storia non solo del Giornalismo ma anche della TV in generale nel nostro Paese.

La puntata speciale di Verissimo è stata molto seguita e ha conquistato i cuori palpitanti di tantissimi italiani. Inoltre c’è da aggiungere, per dovere assoluto di cronaca, che la De Filippi gode della massima stima di Pier Silvio Berlusconi, l’AD delle Reti Mediaset, nonché storico compagno della stessa Toffanin. In ogni caso non è lei la migliore amica della conduttrice veneta.

Ilary Blasi, la sua best friend

No, difatti parliamo niente meno che della splendida Ilary Blasi. Dopo che è stato reso caricato in esclusiva su Netflix il docufilm Unica, dove ha raccontato della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, parlando anche ampiamente del fatto di essere stata tradita, è stata ancora di più chiacchierata. Inoltre è stata pure eletta a furor di popolo sui Social “ la regina di Roma”.

E da pochi giorni è nota anche la notizia che sarà quasi al 100% lei a condurre nuovamente L’Isola Dei Famosi . Il reality andrà in onda a primavera inoltrata, dopo che si sarà concluso il Grande Fratello. Secondo molti il rinnovo di contratto per la showgirl romana era più che scontato vista la sua grandissima amicizia, in vigore fin dai tempi di Passaparola, con la Toffanin.