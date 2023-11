Al Bano, tutti pazzi per il suo capello ma sapete perchè lo indossa sempre? Il motivo è tristissimo

Al Bano, il suo cappello detta moda e da lui non si separa mai. Sapete il perché? Il motivo è davvero molto triste. Preparate i fazzoletti.

Se parliamo dell’artista pugliese dobbiamo metterci in testa fin da subito di stare per nominare un mostro sacro vivente della Musica Italiana e che ne ha fatto la Storia. Oggi è ancora lui uno dei più amati non sono nel nostro Paese ma nel mondo. Il suo nome è cliccatissimo anche in Rete e lui è super richiesto come gradito ospite di molte trasmissioni televisive, salotti in primis.

A Verissimo, dalla divina Silvia Toffanin, ha parlato tempo fa a ruota libera della sua famiglia e del suo grande amore per la compagna Loredana Lecciso con la quale ha messo al mondo Jasmine e Al Bano Junior detto Bido. Riguardo all’ex moglie Romina Power, con il quale è stato insieme una vita, ha spifferato che ora come ora la vede come una sorella.

E con ciò ha messo fine al forte chiacchiericcio che voleva vederlo vicino all’attrice e cantante americana non solo per motivi professionali e lavorativi, dopo che hanno ricominciato a cantare insieme, anche dal punto di vista sentimentale. In ogni caso pare che lei e Loredana non vadano per niente d’accordo e che ciò sia fonte di acuto dolore per il cantante.

Al Bano, ecco perché indossa sempre il suo fidato cappello

Non per nulla lui sogna una famiglia allargata bella unita, nonché capace di riunirsi a tavola la domenica o nei giorni speciali e di festa, come il Santo Natale, in totale armonia. Ora poi che sta diventando nuovamente nonno grazie a Romina Junior che è in attesa del suo primo figlio, lui sta vivendo un momento decisamente magico e speciale.

Felicissima è chiaramente anche la Power. E ora che le festività natalizie sono praticamente alle porte, a Cellino San Marco, dove Al Bano tuttora risiede, c’è un gran fermento. I suoi estimatori attendono da lui qualche novità e nel frattempo si chiedono pure per quale motivo lui indossi sempre il suo fidato capello.

Il motivo è tristissimo

In poche parole lui soffrirebbe di alopecia e ciò lo indurrebbe a nascondere i suoi capelli indossando sia nel privato sia nelle occasioni pubbliche il celebre cappello che ha fatto epoca e che sta dettando moda da tempo. Oltre a ciò pare che lui abbia scelto di indossarlo anche per una questione sentimentale.

Difatti lo portava anche il suo adorato papà. Pare dunque che quel tipo di cappello sia in qualche modo il tratto distintivo della famiglia Carrisi. Insomma, lui ha voluto unire entrambe le motivazioni per spiegare che cosa lo ha indotto da tempo a fare questa scelta a livello di look che tanto piace al grande pubblico.