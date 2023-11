“Piuttosto alticcia”: ex conduttrice de Le Iene pizzicata parecchio ubriaca | Figuraccia colossale

Una conduttrice del programma televisivo Le Iene è al centro dell’attenzione per avere alzato un po’ il gomito. Quando scoprirete di chi si tratta arresterete a bocca aperta!

In queste ore si sta parlando di una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano per essere stata beccata un po’ brilla per un bicchiere di troppo. Ma di chi si tratta? Andiamo subito a scoprirlo. Ha ottenuto la popolarità partecipando a una delle prime edizioni de L’isola dei famosi, ma non ha portato a casa in montepremi perché battuta al televoto finale da Vladimir Luxuria. Nel frattempo ha ottenuto un buon riscontro al punto tale da costruire pian piano una solida carriera nel piccolo schermo.

Subito entrata nelle grazie della regina della Mediaset, vale a dire Maria De Filippi. L’ha voluto a tutti i costi nel suo programma televisivo Amici, precisamente l’edizione successiva a quella vinta da Emma Marrone. Ed è proprio lei che ha fatto un torto sottraendole il fidanzato.

I due si sono lasciati andare in un bacio appassionato durante un’esibizione. All’inizio nessuno credeva nella loro relazione, ma poi dopo un poco tempo sono convolati a nozze diventando genitori di un bel maschietto. Varie volte si sono lasciati e lei è stata beccata in compagnia di altri uomini.

È diventata madre per la seconda volta grazie all’ormai ex fidanzato che ha partecipato al Grande Fratello Vip facendo letteralmente impazzire il pubblico femminile. Attualmente lei è felice accanto a un’altra persona che potrebbe diventare suo marito. Stiamo parlando di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez ne ha combinata un’altra…in volo

Da quando Pier Silvio Berlusconi ha introdotto delle novità nella Mediaset alcuni volti noti del piccolo schermo hanno deciso di andar via e tra questi possiamo menzionare la showgirl argentina. Infatti non c’è più a Tu sì que vales e a Le Iene.

Adesso si sta dedicando anima e corpo alla nuova relazione con l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni che pare abbia fatto la proposta di matrimonio e lei ha accettato. In effetti ha mostrato ai follower un anello sull’anulare sinistro. Tuttavia è un altro motivo che scatenato i fan.

“Il personale si è rifiutato di servirle altro alcol”

In poche parole una persona ha condiviso con la coppia il volo con destinazione Dubai come primo scalo. Belen ed Elio erano diretti verso le Maldive mentre la persona menzionata doveva recarsi a Bali. Secondo la sua versione in aereo le hostess avrebbero iniziato a ignorare la continua richiesta di alcol.

Poi ha aggiunto che avrebbe dormito per quasi tutto il tempo. La diretta interessata a replicherà o sarà impegnata a godersi questa sorta di luna di miele con la dolce metà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.