Dalila Di Lazzaro, di nuovo nel letto d’ospedale: anche la Venier le si stringe attorno | “Siamo tutti con te”

Attimi di preoccupazione per Dalila Di Lazzaro in seguito alla condivisione di una foto sul suo profilo Instagram. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

Dalila Di Lazzaro è nata a Udine il 29 gennaio 1953 e alle spalle una carriera di modella. Subito dopo si è dedicata alla recitazione, soprattutto nell’ambito cinematografico, e alla scrittura. È entrata nel mondo dello spettacolo per occuparsi del figlio nato quando lei aveva solo 16 anni.

Ha debuttato al cinema nel 1972 nel film Si può fare…amigo di Maurizio Lucidi. A seguire le hanno proposto delle parti in Il mostro è in tavola…barone Frankenstein di Paul Morrissey. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo libro con il titolo Il mio cielo e a seguire sono stati pubblicati altri scritti di mano sua.

Il mio tesoro nascosto, Una donna lo sa, La vita è così hanno riscosso grande successo tra gli amanti della letteratura. Nel 2014 ha avuto un ruolo nella fiction Rodolfo Valentino – La leggenda di Alessio Inturri e da allora si è presentata nel piccolo schermo come ospite in vari studi televisivi.

In queste ore è al centro dell’attenzione per essersi mostrata in una camera d’ospedale. Ma cosa sta succedendo? Andiamo subito a scoprirlo!

Curiosità sulla vita privata di Dalila Di Lazzaro

Per quanto riguarda la vita privata il figlio Cristian è morto a causa di un incidente stradale, dunque ha vissuto dei momenti non belli. Poi lei in seguito a un incidente motociclistico è stata costretta a restare immobile nel letto per tanto tempo e ciò non ha fatto altro che arrestare la sua carriera di attrice.

Oltre alla scrittura e alla recitazione, Dalila Di Lazzaro si è impegnata anche in attività sociali. Infatti lei la responsabile di coloro che monitorano le modelle per evitare che vadano incontro all’anoressia. È anche sostenitrice delle adozioni da parte dei genitori non sposati. È impossibile non amarla e proprio per questo motivo i fan sono preoccupati per lei perché è andata in ospedale.

“Nuovamente esami al pancreas”

Tempo fa Dalila Di Lazzaro è stata ospite del programma di Oggi è un altro giorno e in quell’occasione aveva riferito di essersi sottoposta a un intervento chirurgico che non è andato a buon fine. Ha ammesso di essere affetta da un dolore neuropatico cronico che non le permette di camminare con facilità.

Oltre all’incidente motociclistico, ha parlato anche di quello aereo in cui ha rischiato di perdere la vita. A prescindere da tutto ha sempre avuto la meglio. Tuttavia adesso ha avuto un’altra battuta d’arresto perché si è mostrata ai follower sul letto d’ospedale. Ha dovuto fare ulteriori accertamenti.