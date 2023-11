Lino Banfi, siete mai stati nel suo ristorante a Roma? Si trova proprio qui e i prezzi sono assurdi

Non tutti sanno che Lino Banfi ha un ristorante nel cuore della capitale italiana. I prezzi vi lasceranno letteralmente a bocca aperta!

Lino Banfi, pseudonimo di Pasquale Zagaria, è un attore, comico e sceneggiatore. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di collaborare con registi di un certo spessore come Dino Risi e Lucio Fulci. È il rappresentante della commedia sexy italiana degli anni settanta e ottanta con Paolo Villaggio e Mario Carotenuto.

Per realizzare il suo sogno si è trasferito a Roma e ha iniziato a lavorare per la Rai. Allo stesso tempo si è dedicato al cinema e il vero esordio risale al 1960 con il film Urlatori alla sbarra. Nel suo curriculum possiamo menzionare varie fiction come Un difetto di famiglia, Un posto tranquillo, Raccontami una vita, L’allenatore nel pallone, Scusate il disturbo e tante altre ancora.

Per quanto riguarda la vita privata è stato sposato con Lucia Lagastra che purtroppo è venuta a mancare quest’anno e dal loro amore sono nati Rosanna e Walter. Ne ha parlato durante le interviste in vari studi televisivi come Verissimo.

Con i figli gestisce il ristorante Orecchietteria Banfi nelle vicinanze di Piazza Cavour nel quartiere Prati a Roma. Non crederete mai ai prezzi proposti dal menù.

Il ristorante di Lino Banfi vi stupirà in tutto e per tutto

Da poco reduce dall’esperienza di Ballando con le Stelle (ha abbandonato perché per via dell’età ha detto che non riesce a stare dietro ai tempi logistici dello show), l’attore si sta dedicando a ciò che gli piace fare e non si deve escludere l’ambito culinario.

Non tutti sanno che Lino Banfi gestisce un ristorante a Roma e fa affidamento su un personale altamente qualificato. È come se fossero una sorta di famiglia, in cui l’uno può fare affidamento sugli altri e viceversa. Oltre all’atmosfera calorosa, anche il menù riserva delle sorprese.

Un menù da capogiro! Ecco il piatto più richiesto

Avendo origini pugliesi, Lino Banfi è fiero di proporre alcune specialità della sua terra ai clienti nel suo ristorante nel cuore della capitale italiana. Il piatto principale è quello delle orecchiette, in quanto la pasta è il cavallo di battaglia della cucina pugliese. Sugo a base di pomodoro, verdure e formaggi locali sono gli ingredienti fondamentali.

Il nome di piatti è ispirato a modi di dire estratti dai film in cui è comparso l’attore. Leggendo il menù si può notare che non manca nulla. Spiccano maggiormente formaggi, salumi e focaccia. Tuttavia ciò che lascia a bocca aperta sono i prezzi accessibili a tutti. Un’ottima notizia per coloro che amano i piaceri della tavola del Sud Italia.