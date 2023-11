Rai, la famosissima preoccupa tutti: “Faccio fatica ad alzarmi dal letto” | Si lava molto poco ed è ridotta così

Un volto noto della Rai sta facendo preoccupare i telespettatori per alcuni affermazioni fatte di recente. Andiamo a scoprire chi è e cosa ha detto

Ogni anno la Rai tende a proporre dei programmi televisivi avvincenti per non deludere mai il fedele pubblico. Tanti sono quelli riproposti e lo stesso discorso vale per i nuovi. Nel primo caso possiamo citare Affari tuoi di cui se ne sta occupando Amadeus. Tra i nuovi, invece, abbiamo La volta buona con al timone della conduzione Caterina Balivo in sostituzione a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

In questo caso molti si sono chiesti il motivo di questa decisione e chi ne faceva parte ha spiegato che c’era la necessità di introdurre un qualcosa di nuovo. Una mossa probabilmente non gradita dalla maggior parte dei telespettatori, ma l’aria di novità ha dato i suoi frutti.

Il merito è sicuramente di coloro che si mettono costantemente alla prova davanti alle telecamere fino a entrare nel cuore della gente. Si può constatare quanto detto nello studio di Affari tuoi quando i concorrenti si mettono a nudo raccontando fasi toccanti della loro vita. Dunque è inevitabile che i più empatici entrino in contatto con le loro emozioni.

Non fa eccezione nemmeno un volto noto nel mondo dello spettacolo italiano per delle affermazioni inerenti alla propria persona. Andiamo subito a scoprire chi è il protagonista di questa spiacevole situazione.

Confessioni inaspettate di uno dei volti emergenti del momento

Il personaggio pubblico in questione è una giovane che ha partecipato a un’edizione de Il Collegio, il programma dedito all’istruzione e all’educazione dei giovani in una realtà scolastica del passato.

Stiamo parlando di Maria Sofia Federico, che ha fatto parlare tanto soprattutto per delle scelte professionali. Adesso ha deciso di mettersi a nudo su un argomento delicato.

“Ho fatto un percorso psicologico”

“Non mi lavo da quattro giorni perché sto male mentalmente. Ultimamente sono un po’ instabile a livello di umore e di conseguenza non riesco a lavarmi. Ora sono quattro o cinque giorni che non mi lavo. Faccio fatica ad alzarmi dal letto. Ho fatto un percorso psicologico e non mi andato bene”, ecco cosa ha riferito Maria Sofia sui social.

In un certo senso il suo sfogo ha avuto come obiettivo quello di abbattere il pregiudizio e la noncuranza dei problemi di salute mentale. Qualcuno ha avuto da ridire sulle tue affermazioni mentre altri hanno capito che sta chiedendo implicitamente aiuto mentre vuole sensibilizzare la mossa a questa tematica dedicata.