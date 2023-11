Antonella Clerici, quello che le sta capitando “è una tragedia” | Non è riuscita a tenerselo più dentro

Antonella Clerici, quello che le sta capitando è per lei, senza se e senza ma, una tragedia. Le sue parole a riguardo che non lasciano scampo.

Non se l’aspettava nessuno, ed è inutile negarlo o girarci troppo intorno, che la splendida conduttrice, tra le più amate e apprezzate dagli italiani di ogni età, vivesse una tragedia del genere. Lei, del resto, non ha mai fatto trapelare nulla al riguardo e ha nascosto la sua viva e profonda preoccupazione sorridendo innanzi al suo pubblico.

Forse non voleva recare preoccupazione ai suoi tanti fan, compresi quelli della prima ora. E nemmeno loro che la conoscono da tempo avevano capito che cosa stava vivendo la loro beniamina. Non avevano colto nemmeno piccoli indizi o qualche avvisaglia. E così la doccia fredda è apparsa anche ai loro occhi super gelata.

Tuttavia, andiamo per ordine. Ora come ora Antonella è impegnata su due fronti a livello di conduzione. Difatti oltre a vederla, dal lunedì al venerdì, esattamente poco prima di pranzo, a E’ Sempre Mezzogiorno, di fa pure compagnia con la nuova e super attesa edizione di The Voice Kids che lo scorso anno nel suo atto primo è stato un grandissimo successo.

Antonella Clerici e la tragedia che le sta accadendo

Qui ritroveremo nel loro ruolo di giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino ma non i Ricchi e Poveri che sono stati sostituiti da Arisa, dopo che la cantante ha lasciato Amici. Insomma, si prospetta ora un periodo super intenso per la Clerici anche perché di certo prossimamente tornerà pure con The Voice Senior.

Fatto sta che ora dovrà necessariamente stare lontana maggiormente da casa dove lo attendono il compagno Vittorio Garrone e la sua unica figlia Maelle di 14 anni. Lei ha dunque tutti i motivi di essere felice visto che sul lavoro le cose le vanno alla grande, che è innamorata e corrisposta e ha una creatura che l’adora. Dunque perché ha parlato di tragedia?

L’età che avanza è fonte di grande preoccupazione per lei

Chiacchierando con TV e Sorrisi e Canzoni e trattando l’argomento compleanno, la Clerici ha dichiarato: ” E..’ una tragedia. Ogni decennio vado in crisi”. Ha poi proseguito dicendo che i 60 oggi, che lei sta per compiere, sono i nuovi 50 e che fortunatamente in ambito televisivo anche se non si è più giovanissimi si riesca ancora a lavorare.

Tuttavia ha comunque espresso la sua preoccupazione sostenendo che ” gli anni passano e sono faticosi”. In ogni caso i suoi estimatori sostengono che lei ancora oggi sia bellissima e che non abbia nulla da invidiare a una quarantenne. Il merito? Di uno stile di vita sano e di tanto amore.