Carlotta Mantovan, senza freni sulla figlia avuta da Frizzi: “non so cosa farà nella vita e…”

Carlotta Mantovan, la conduttrice senza freni sulla figlia avuta da Frizzi ” non so cosa farà nella vita…”.

Parliamoci molto chiaramente, quando è stato annunciato il nome di Carlotta Mantovan tra le nuovi concorrenti di Ballando Con Le Stelle con tanto di veloce video di presentazione sui Social, in molti sono rimasti piacevolmente sorpresi. Difatti non si aspettavano che la donna, che è molto riservata, decidesse di accettare l’invito da parte di Milly Carlucci.

Eppure stavolta ha deciso di lasciare in un angolo polveroso la sua proverbiale riservatezza e di mettersi in gioco in pista innanzi a tutta Italia e non solo. E ciò ha rappresentato di certo una sorta di coccola sia per il cuore sia per l’anima per i suoi tanti estimatori che sono felici di appurare che lei abbia ritrovato finalmente il sorriso dopo tanta sofferenza.

Non ha un nuovo compagno al suo fianco e a renderla felice è la presenza all’interno della sua vita di amici veri che non l’hanno mai fatta sentire sola nemmeno per un secondo e soprattutto di sua figlia Stella che è ancora piccina e che è cresciuta in sostanza senza il suo papà. La bimba, proprio come la sua mamma, è una grande sportiva e ama soprattutto l’equitazione.

Carlotta Mantovan senza freni sulla figlia

Entrambe adorano la Natura, i cavalli e la vita all’aria aperta quando il clima e le temperature ovviamente lo consentono. Vanno molto d’accordo e il fatto che la sua creatura sia comunque cresciuta serena è fonte di infinita gioia e anche di un pizzico di sano orgoglio per la sua bellissima e giovane mamma.

E ora Stella di certo la seguirà con vivo interesse quando si esibisce ogni sabato sera sulla pista di Ballando Con Le Stelle. E a quanto pare non sta lesinando neppure qualche piccola e amorevole critica come ha fatto sapere la sua genitrice che è molto felice della sua esperienza a Ballando. E intanto ha spifferato qualcosa sulla figlia. ” Non so cosa farà da grande e…”

“Non so cosa farà nella vita e…”, la rivelazione a cuore aperto

Chiacchierando con il Corriere della Sera la Mantovan ha dichiarato riguardo a Stella: ” Non so cosa farà nella vita e appoggerò ogni sua scelta ma ha una predisposizione per lo spettacolo. E’ portata per il canto, il ballo e una fortissima empatia”. Insomma, a quanto pare la bimba possiede un’anima artistica proprio come il suo celebre e compianto papà.

Non per nulla in passato la sua mamma ci aveva mostrato con alcuni scatti apparsi su Instagram la sua creatura mentre era intenta a suonare, tutta felice, il pianoforte che suo padre adorava suonare per rilassarsi quando era a casa. E ovviamente tutto ciò aveva suscitato grandi emozioni anche nei cuori dei colleghi e dei più cari amici di Fabrizio.