Addio bancomat, da oggi non puoi più prelevare: conti corrente congelati e correntisti nel panico corrono agli sportelli

Niente più prelievo: il sistema bancario ha deciso di stravolgere una delle operazioni più comuni eseguite regolarmente dai cittadini.

Chi ha una carta di credito lo conosce bene. Del resto lo abbiamo utilizzato tutti almeno una volta nella vita, ma lo sportello ATM potrebbe essere destinato a sparire dalla circolazione, per lo meno nel modo in cui siamo stati abituati ad adoperarlo.

Come ben sappiamo, quest’ultimo ci permette di prelevare i contanti presenti sul nostro conto corrente. Baste semplicemente inserire la propria carta all’interno della fessura apposita e seguire le indicazioni presenti sullo schermo, indicando ovviamente anche la somma che di desidera ritirare.

Ebbene, tutto questo a breve potrebbe cessare di esistere. Sebbene ci siano oltre 36 mila sportelli automatici presenti sul territorio italiano, le recenti indiscrezioni rischiano di stravolgere per sempre le modalità di prelievo.

Settore bancario nel caos: arriva il nuovo sistema di prelievo

Gli ATM tradizionali hanno i giorni contati. Secondo quanto riportato da alcune importanti testate giornalistiche, il settore bancario sarebbe pronto a introdurre un sistema digitale per il prelievo dei contanti. Ciò sarà possibile grazie alla tecnologia Nfc (Near Field Communication), ovvero una procedura wireless a corto raggio che consente a due strumenti di comunicare tra loro semplicemente avvicinandoli.

La suddetta dunque darà la possibilità ai cittadini di prelevare denaro accostando la carta o il proprio cellulare al lettore. Anche i classici tastierini saranno rimossi in favore di un touchscreen moderno, tramite il quale si eseguiranno le varie operazioni, inclusa la consultazione del saldo personale.

Il prelievo futuro dei contanti

La nuova soluzione di prelievo renderà le operazioni più rapide, sicure e comode. Infatti non solo gli utenti potranno ritirare più velocemente i contanti grazie all’uso di dispositivi mobili, ma lo si potrà fare senza correre il rischio di avere la propria carta clonata. Al contrario di ciò che si pensa, si tratta di un reato alquanto comune, che causa regolarmente a numerosi cittadini una notevole perdita di denaro. Non a caso questo rappresenta uno dei problemi principali legati agli sportelli ATM. Infine, anche la carta stessa ne trarrà beneficio in quanto, evitando il suo inserimento, se ne riduce l’usura del chip e della banda magnetica.