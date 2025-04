Addio allergie stagionali, ti basta bere questa tisana che hai già in cucina | Finalmente liberi naso e gola senza farmaci

Non ci crederai, ma non dovrai più fare affidamento sui farmaci per combattere le allergie. Andiamo a scoprire qual è il rimedio perfetto.

Prima di tutto bisogna capire cos’è l’allergia. Non è altro che una risposta anomala del sistema immunitario in seguito al contatto con sostanze estranee che di norma sono innocue. Le mucose nasali, gli occhi, i bronchi e l’apparato cutaneo sono i tessuti coinvolti che tendono a diventare più sensibili.

In poche parole, il sistema immunitario produce una reazione difensiva che va oltre le esagerazioni. Gli allergeni, così chiamate le sostanze menzionate, possono essere inalati con il respiro, ingeriti, penetrare attraverso punture o semplice contatto diretto con la pelle.

Le allergie più comuni sono quelli causati dagli alimenti, dalla polvere, dai derivati di animali domestici, dalla puntura di insetti e prodotti chimici. In primavera l’acerrimo nemico di chi soffre di allergie è senza dubbio il polline.

I sintomi sono molto fastidiosi e possono compromettere la nostra quotidianità. Per fortuna esistono dei farmaci specifici, però allo stesso tempo ci sono anche degli antistaminici naturali che garantiscono uguale efficacia. Sul sito drmax.it è stato spiegato tutto alla perfezione.

Un rimedio naturale inaspettato contro le allergie

Le manifestazioni allergiche possono verificarsi con un raffreddore, starnuti ripetuti, tosse, naso che cola, prurito, respiro significato e macchie rosse sul corpo. Molti ricorrono agli antistaminici tradizionali, ovvero determinati medicinali che riducono la risposta allergica. Si usa uno spray nasale per ridurre l’infiammazione delle vie respiratorie.

I decongestionanti utili per dare un rapido sollievo alla congestione nasale e poi ci sono gli antileucotrieni che bloccano l’azione di alcuni allergeni e questo riduce la formazione di muco in eccesso. Tuttavia si può anche fare ricorso a metodi del tutto naturali.

Molti alimenti (e non solo!) possono fare al caso tuo

Molti non sanno che la vitamina C è utile per coloro che soffrono di allergie. Esistono degli alimenti e composti naturali ricchi di questa vitamina che agisce come una sorta di antistaminico naturale. Ne sono stracolmi i kiwi, gli agrumi, le fragole, la papaya e i peperoni sia rossi che gialli. All’appello non mancano le cipolle rosse, le mele, l’uva Rossa, i frutti di bosco, gli agrumi. In questo caso c’è un’altra concentrazione di quercetina, ottimo per le proprietà antiossidanti e antistaminiche.

Bisogna menzionare il Ribes Nero utile per l’orticaria e le allergie stagionali e l’Omega 3 presente nel pesce, nei semi di lino e noci. Inoltre il tè verde che bevi spesso è ricco di catechine, ossia decomposti antiossidanti che calmano i sintomi dell’allergia. Ci sono anche finocchio, l’aglio, spinaci, prezzemolo e tanto altro ancora. Come puoi notare, le opportunità sono tante.