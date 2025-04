ALLARME CROCCANTINI – Cosa mangia davvero il tuo cane: il segreto nascosto dietro i sacchi scontati dell’Eurospin | Lo stanno scoprendo adesso

Ecco cosa si nasconde dietro alle crocchette per cani vendute dalla celebre catena di supermercati italiana.

Chi ha un cane, lo sa bene: la qualità del cibo è fondamentale per mantenerlo in salute. Ecco perché è importante scegliere quello giusto, soprattutto quando si tratta di crocchette, uno degli alimenti più consumati da questi meravigliosi animali a quattro zampe.

Anche se alcuni hanno da sempre snobbato le opzioni messe a disposizione dalle varie catene di supermercati sparse lungo tutto il territorio italiano, in realtà sono proprio queste ultime a rappresentare spesso la soluzione migliore.

I loro prodotti infatti vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo e tra questi ce ne sono alcuni davvero competitivi poiché considerati i migliori sul mercato. Stiamo parlando delle crocchette di Eurospin. Ma scopriamo insieme cosa le rende così speciali e perfette per il vostro amico peloso.

Le crocchette di Eurospin

Difficilmente un cane riesce a fare a meno delle sue crocchette, ma sta al padrone scegliere quelle più giuste e soprattutto le più salutari, in termini di qualità e prezzo. Ecco perché non bisogna sottovalutare quelle offerte da Eurospin.

Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel lontano 1993, la nota catena di supermercati si è ripromessa di non deludere le aspettative dei suoi clienti, offrendo loro prodotti qualitativamente buoni e a prezzi accessibili.

I croccantini che non deludono mai, sia in qualità che prezzo

Come fa l’Eurospin a vendere crocchette di qualità a prezzi così bassi rispetto alla concorrenza? Facile, risparmia su diversi aspetti, tra cui il packaging, la pubblicità e i costi di trasporto. Tutto questo permette al famoso discount di avere prodotti di alta qualità a modici prezzi. Per quanto riguarda le sue crocchette, il produttore è Morando Spa, un’azienda italiana specializzata nel cibo per animali.

Negli anni ha conquistato molta popolarità per i suoi prodotti variegati e di grande prestigio. Si tratta della stessa azienda dietro ad altri marchi popolari come “Miglior gatto” e “Miglior cane”. Però a differenza di questi ultimi, il marchio di Eurospin è più conveniente. Basti pensare che per un sacco di 10 kg si arriva a spendere solo 6,79 euro. Un ottimo motivo dunque per correre in uno dei punti di vendita e acquistare questi fantastici croccantini garantendo così al vostro cane un’alimentazione sana e di altà qualità.