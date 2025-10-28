Addio all’ammorbidente, rovina i vestiti e costa una fucilata: per avere i capi morbidissimi come nuovi a costo zero basta una palla

Non credi di poter avere un bucato morbidissimo senza fare ricorso all’ammorbidente? Allora leggi l’articolo e cambierai sicuramente idea.

Chi è alle prese con le faccende domestiche chiede sempre un consiglio alle mamme o alle nonne perché sanno come tenere la casa pulita e sempre in ordine. Il loro cavallo di battaglia consiste nell’utilizzare prodotti per niente costosi e già presenti nei mobili.

Per esempio il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato per le attività domestiche. Pulisce, ha capacità di deodorare e disinfettare varie superfici. È utile per far brillare lavandini e vasche, per rimuovere macchie odori dal WC, è una soluzione efficace per igienizzare gli utensili della cucina e anche il ferro da stiro.

Anche il limone è sempre presente nel frigorifero ed è noto per le sue proprietà sgrassanti, deodoranti e antibatteriche. Basta diluire nell’acqua e si neutralizzano i cattivi odori nel frigorifero, con il sale grosso si igienizza Il tagliere in legno e anche un’azione di smacchiatore e di sbiancante sui tessuti.

Per quanto riguarda il bucato, non ci crederai ma esiste un rimedio altrettanto semplice per avere capi morbidissimi, come se fossero nuovi. Sul sito greenme.it è stato riportato tutto alla lettera, dunque se sei interessato dovrai proseguire nella lettura.

Addio ammorbidente! Ecco chi lo sostituirà degnamente

Ci sono tanti consigli per avere un bucato morbido e profumato. Si può fare riferimento all’aceto bianco da mettere nell’apposita vaschetta della lavatrice al posto dell’ammorbidente. Qualcuno utilizza anche l’amido di riso disciolto in acqua tiepida ed è un toccasana per gli asciugamani e per i maglioni.

Eppure c’è altro che dovresti sapere! L’articolo propone un valido sostituto per l’ammorbidente. Si tratta di un prodotto che contiene le sostanze chimiche sintetiche e questo può rovinare con il tempo la qualità dei tessuti. Il profumo è delizioso, ma potresti optare per scelte più ecologiche. In questo caso non parliamo di palline di alluminio (nell’asciugatrice riduce l’elettricità statica e rende i capi più morbidi), ma di lana.

Vantaggi super convenienti con quest’acquisto

Hai capito bene, devi inserire nell’asciugatrice delle palline di lana che vengono vendute in set su vari siti tra cui spicca Temu (ciò significa che non avrai problemi ad acquistarle). Ma qual è la loro utilità? La risposta è immediata.

Si devono mettere nell’asciugatrice con il bucato e, rimbalzando e ruotando con i vestiti, permettono di separare gli strati. Inoltre si creano sacche d’aria all’interno dei vestiti in modo da aiutare ad ammorbidirli riducendo anche i tempi di asciugatura. Una buona notizia! Del resto è risaputo che la lana tende ad assorbire l’umidità.