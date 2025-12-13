Castel Sant’Angelo bloccato, Villaggio di Natale sparisce: lo devono togliere subito

Un allestimento suggestivo, una data di chiusura ravvicinata e una motivazione precisa: il villaggio natalizio che ha invaso i giardini di Castel Sant’Angelo non è solo decorazione, ma parte della manifestazione politica e culturale Atreju.

I giardini di Castel Sant’Angelo si presentano in questi giorni completamente trasformati, avvolti da un’atmosfera natalizia che sta richiamando romani e turisti in uno degli scorci più affascinanti della capitale. Ma l’incanto dura poco: l’allestimento resterà visitabile soltanto fino al 14 dicembre, una data ravvicinata che sta sorprendendo molti. Il motivo è chiaro: il villaggio è parte integrante di Atreju, storica manifestazione politica e culturale, che quest’anno ha scelto proprio questo scenario per affiancare agli incontri istituzionali anche attività ricreative e momenti dedicati alle famiglie.

L’iniziativa unisce così intrattenimento stagionale e contenuti culturali in un contesto suggestivo: l’area verde ai piedi del Mausoleo di Adriano si trasforma in un luogo di festa temporaneo, con lo sfondo del Tevere e del celebre ponte che conduce verso San Pietro.

Cosa si trova nel villaggio natalizio: pista di ghiaccio, street food e ospiti celebri

L’allestimento propone un percorso immersivo per tutte le età, pensato per fondere spirito natalizio e socialità. Il fulcro è la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che permette a bambini e adulti di vivere un momento di svago con uno dei panorami più iconici di Roma. Pattinare con Castel Sant’Angelo sullo sfondo è diventato in pochi giorni uno degli scatti più condivisi sui social.

A completare l’esperienza c’è una zona gastronomica con specialità tipiche del periodo: dolci tradizionali, cioccolata calda cremosa, vin brulé speziato e bevande calde pensate per accompagnare la passeggiata tra luci e decorazioni. Un’area accogliente che invita a fermarsi e godersi l’atmosfera festiva.

All’interno della manifestazione Atreju sono previsti anche momenti di incontro con figure dello spettacolo. Il 10 dicembre si è tenuto un dibattito dedicato alla cultura nazionalpopolare con la partecipazione di Carlo Conti, Mara Venier ed Ezio Greggio. Tra gli altri ospiti annunciati per i vari appuntamenti figurano Raoul Bova, Nicoletta Romanoff e Chiara Francini, che contribuiscono a rendere il calendario della manifestazione particolarmente eterogeneo.

Orari, accesso e come arrivare: tutte le informazioni utili per i visitatori

L’accesso al villaggio natalizio è gratuito e rimarrà aperto fino al 14 dicembre, tutti i giorni. Una finestra temporale molto breve, che spinge chi vuole visitarlo a organizzarsi rapidamente per non perdere l’occasione di vedere questa versione inedita dei giardini di Castel Sant’Angelo.

Raggiungere l’area è semplice sia a piedi sia con i mezzi pubblici. Dalla metro A, le fermate più vicine sono Ottaviano – San Pietro – Musei Vaticani e Lepanto, entrambe situate a circa 15 minuti di cammino, attraversando l’area del Vaticano e percorrendo via della Conciliazione. Per chi viaggia in autobus, le fermate più comode sono Piazza Pia / Castel Sant’Angelo e Lungotevere Tor di Nona / Rondinella.

Un’iniziativa breve ma intensa, che fonde politica, cultura e atmosfera natalizia in uno dei luoghi più simbolici della capitale. E con la sua chiusura fissata per il 14 dicembre, il villaggio resta un appuntamento “a tempo”, da vivere prima che si spenga l’ultima luce.