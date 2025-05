A Roma c’è una fontana che vale più di una banca, ogni anno tirano fuori oltre 1,5 milioni di euro | Ecco chi se li piglia

A Roma la vera ricchezza viene da una fontana. Inimmaginabile quanti soldi possa fruttare

C’è un tesoro, nel cuore di una capitale antichissima, che nessun caveau potrebbe contenere. Non è custodito da cancelli blindati né sorvegliato da allarmi high-tech. È esposto, alla luce del sole e alla vista di chiunque, ma al tempo stesso nascosto nel suo reale valore.

È una meraviglia d’acqua e pietra, una fontana. Una fontana, sì, ma non una qualsiasi, un vero e proprio patrimonio. Una struttura che da sola vale più di molti musei. Una ricchezza inestimabile, incastonata tra le vie del centro, a due passi da piazze e vicoli che respirano secoli di storia.

È il tipo di luogo che nessuno dimentica, che sembra uscito da un sogno e che, una volta visto, ti rimane nella mente per sempre.

Chi arriva fin qui, spesso non ha parole. Rimane incantato, con la bocca leggermente aperta e gli occhi persi tra le statue maestose e i giochi d’acqua. Perché quella fontana non è solo architettura, ma emozione, leggenda, cinema, storia. È un angolo di eternità che sembra parlare a ogni generazione, italiana e non. Soprattutto quella fontana frutta milioni.

Le origini della fontana misteriosa

Ebbene si, si parla della Fontana di Trevi. E si capisce subito perché sia tra i luoghi più amati al mondo. Costruita su progetto di Nicola Salvi e terminata nel 1762 da Giuseppe Pannini, la fontana è il trionfo del barocco romano. Imponente, teatrale, simbolica. Al centro svetta la figura di Oceano, il dio che guida un carro trainato da cavalli marini, accompagnato da tritoni e creature mitologiche. L’acqua che sgorga da ogni angolo della fontana non è semplice acqua, ma vita, abbondanza, movimento eterno.

Ogni giorno milioni di turisti si avvicendano davanti a lei, smartphone alla mano, pronti a immortalare un momento da sogno. E tra selfie e fotografie artistiche, si rinnova anche un rito antico: il lancio della moneta.

Secondo la tradizione, chi lancia una moneta con la mano destra sopra la spalla sinistra tornerà a Roma. Una leggenda che ogni anno muove fiumi di monetine dentro la vasca di Travertino.

La verità sulla ricchezza della fontana

Ma dietro questo gesto romantico si nasconde una realtà sorprendente. La Fontana di Trevi è infatti la più “ricca” d’Italia. Secondo quanto riportato da Leggo.it, nel solo anno 2023 sono stati raccolti oltre un milione e mezzo di euro dalle monete lanciate dai turisti. E non finisce qui: quei soldi non restano lì a galleggiare inutilmente. Vengono recuperati regolarmente e devoluti alla Caritas per aiutare i più bisognosi della capitale, contribuendo a progetti di assistenza, mense e sostegno alle famiglie in difficoltà.

Dunque, quella che a prima vista può sembrare soltanto una splendida fontana, si rivela essere un gigantesco salvadanaio solidale, dove la bellezza incontra la generosità. Una meraviglia che non smette di incantare, stupire e fare del bene. Un vero tesoro, sotto ogni punto di vista.