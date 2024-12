A Roma arriva il RE, non era mai accaduto prima | Si tratta di un evento nazionale pazzesco, prenota qui l’incontro con Sua Maestà

A breve a Roma arriverà un evento imperdibile. Sarà possibile ammirare la maestosità di un re noto a tutti, soprattutto agli appassionati di letteratura.

Roma è stata nel passato una vera Caput mundi, in quanto ha nominato buona parte del territorio all’epoca conosciuta dagli uomini. Ha raggiunto l’apice nel periodo dell’Impero e ciò non ha fatto altro che determinare la costruzione di una delle opere più famose in tutto il mondo, ovvero il Colosseo.

Ma Roma non offre solo un ricco patrimonio artistico culturale, ma anche una buona cucina che delizia il palato di grandi e piccini. Per assaggiare le prelibatezze del posto basta recarsi in un ristorante e sfogliare attentamente il menù.

Adesso che si sta facendo il conto alla rovescia per Natale, sicuramente tante saranno le persone che decideranno di trascorrere qualche giorno nella fantastica città. Per questo motivo sono stati organizzati degli eventi davvero imperdibili.

Tra questi c’è quello in cui è possibile ammirare la forza e la maestosità di uno dei Re più amati in assoluto, soprattutto da coloro che hanno una passione per la letteratura. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un evento imperdibile a Roma, non puoi mancare

Quanto riportato su romatoday.it pare che ci sarà un evento davvero unico per coloro che amano la letteratura inglese, in particolare un poeta che ha fatto sognare con la storia d’amore di due giovani che si sono tolti la vita per stare insieme.

Da non dimenticare la vicenda di un uomo che per gelosia ha ucciso la moglie, vittima di un inganno di terzi. Trame avvincenti che ancora oggi riscuotono un grande successo. Molti avranno capito di chi sta parlando.

Ecco tutte le informazioni utili

Stiamo parlando di William Shakespeare e presso il Teatro Argentina di Roma sarà proposto sul palcoscenico una delle sue opere più celebri, ovvero Re Lear. Gabriele Lavia, ovvero uno dei maestri del teatro, tornerà nella capitale italiana dal 26 novembre al 22 dicembre. Sarà proprio lui a indossare i panni del re di Britannia noto per aver diviso il regno tra le due figlie Goneril e Regan allontanando Cordelia. Da lì in poi si innescano delle dinamiche avvincenti.

Il teatro si trova a Lago di Torre Argentina, 52 e il biglietto può costare dai 40 ai 25 euro. In realtà si può usufruire anche del Teatro di Roma Card 132 euro che include 6 ingressi al teatro o 12 ingressi al Teatro India e Teatro Torlonia. Ovviamente per maggiori informazioni basta visitare il sito teatrodiroma.net, contattare la biglietteria a un numero specifico o all’indirizzo email riportato sempre nel sito.